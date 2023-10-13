社論》國防自主與國會結構

推進國造潛艦等國防自主政策，立法院勢必是角力戰場，為重中之重。國會過去因朝小野大導致軍購失敗的情況是否重演，端視民眾如何認知此次總統與立委選舉的關聯，決定投票行為。（美聯社檔案照）

台灣第一艘國造潛艦近期舉行下水典禮，過去七年從無到有，這艱辛製造過程，包括擋下軍火商或掮客的介入，克服中共施壓他國設備輸出的阻力。甚至，「有一個立委一直在搞」，讓外界看到，即使僅一位在野黨的國會議員，也能在立法院的委員會裡，以監督為名呼風喚雨，頻拿預算案開刀，在軍方向國防委員會立委們簡報的秘密會議裡，悍然拒簽保密協議，會議中還對外聯繫，並狂抄機敏資料。如果，這就是某位所謂「資深」國防立委的誇張行徑，那國人就必須嚴肅正視，國會政治結構，對於我們推動國防自主造成的影響。

台灣潛艦籌獲不易，這是幾任政府面對的課題。扁政府時代，美國小布希政府同意出售八艘柴電潛艦。然而，當時立法院，在野政黨藉由國會席次「朝小野大」優勢，阻擋軍購預算案。副總統賴清德上週在民進黨中執會，便提及當年他擔任民進黨立委與黨團幹事長時，與泛藍立委的周旋情況。他指陳水扁總統執政期間，基於國家安全，向美國提出軍事採購的清單。二○○五年特別預算案送到國會時，遭國民黨主導的在野黨全力杯葛，光在程序委員會就阻擋了六十九次之多。賴認為，如果那時候軍購案通過的話，八艘柴電潛艦已完成了，中國應該也不容易越雷池一步。賴副總統有感而發，說明國會的政治結構，對於我們國防能力的提升，乃至與美國等理念相近國家關係，確實形成變數。

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當年泛藍立委阻擋軍購案，與中共介入、國共合流密不可分。賴清德上週也提到，二○○五年他在立法院主持程序委員會時，在野黨仍然杯葛，不願讓軍購案排入議程，當天並是時任國民黨主席連戰前往中國，推動「聯中制台」。賴說的那段時間，大家記憶猶新。連戰與時任中共領導人胡錦濤見面，自此國民黨大轉向，國共關係如膠似漆，卻視執政的民進黨如寇讎，當然要力阻台美合作的重大軍購案，何況是戰後國共最高層次會晤，怎能被潛艦軍購案破壞這「和平」氣氛。然而，這般邏輯猶如自我繳械，並且荒謬，難道胡錦濤為了見連戰，就會暫緩解放軍的發展嗎？

藍營吹噓國共交好、台海和平的假象，也發生在馬政府時期。那時執政的國民黨，只對中國全面門戶洞開，讓中共勢力堂而皇之滲入台灣。自詡帶來台海「和平」的馬英九，為證明兩岸休兵，在國防、外交則自我緊縮，包括將義務役役期由一年再縮至四個月，乃至國造潛艦交白卷、乏於作為等，都是馬執政誇稱和平的「傑作」。但當時的中國，以在澳門興建「海上賭場」為幌子，掩人耳目，輾轉拖回自烏克蘭購入的舊式航空母艦，再加以續建與改裝，並在二○一二年胡錦濤主政時，該艦正式命名為「遼寧艦」。泛藍陣營天真認為換得的「和平機遇」，卻是中共發展第一艘航空母艦的戰略性軍備，台海之間因之快速軍力失衡的轉折時期。

台灣完成第一艘國造潛艦，中國外交部批「破壞台海和平穩定」。中國國防部則指阻止解放軍想進入太平洋，是「癡人說夢」。我們的潛艦是防衛需求，不是主動攻擊的一方。但中方強力批判，提到阻卻共軍進入太平洋海域，正凸顯潛艦戰力對解放軍產生的威脅性。尤其，共軍航空母艦戰鬥群一旦航至太平洋，補給線拉長後，潛艦的隱匿與奇襲等特性，將發揮極具破壞性不對稱戰力。可以預見地，台灣完成自製原型艦後，未來若要繼續打造更多艘的後續艦，所需的人力、財力，到帶動國內軍需工業的大幅邁進，中共必然想方設法阻撓。對其而言，如擋下後續艦所涉預算，就像之前台灣對美採購柴電潛艦告吹，巧婦難為無米之炊，台灣難形成具規模的潛艦戰力。

換言之，後續推進國造潛艦等國防自主政策，立法院勢必是角力戰場，為重中之重。國會過去因朝小野大導致軍購失敗的情況是否重演，端視民眾如何認知此次總統與立委選舉的關聯，決定投票行為。行政權與國會裡擁有多數的黨派，若不屬同一政黨，行政部門遭掣肘的局面，或再度發生，還可能部分立委即成表決通過與否的關鍵少數，使得法案、預算或政策容易受不同利益方的拉扯影響。甚者，這還有利於中共的對台操弄，只要能夠多多地培養「一直在搞」的少數立委，就能發揮槓桿作用。最近，一群以「戰鬥」為號召的政客，即揚言進軍立院，「調查」潛艦國造案。從其造勢並瞄準國會，所欲為何，或已見端倪。

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