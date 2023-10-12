自由廣場》拯救自家產業 印尼對TikTok電商服務下禁令

◎ 二弄

TikTok這款社交媒體軟體近年如日中天，但隨著它的普及，許多國家開始產生警戒心，甚至將它禁止，最近更延伸到印尼，對TikTok的電商服務下了禁令，原因何在？

首先，得瞭解TikTok為何會成為各國眼中釘。TikTok是一款擁有極高互動性的短影片分享平台，但其運營背後的資料收集與分析，對於資料保護意識逐漸抬頭的國家而言，成為一大疑慮。此外，TikTok的母公司是中國的字節跳動，這使得它常常被捲入國際政治糾紛。

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再來，TikTok的電商服務一條龍運行規則，當紅網紅在直播時推薦某項產品，粉絲只需點擊連結，即可立即購買，過程中，涉及到大量的數據交換、金流運作，及供應鏈管理，使其背後的經濟模型變得複雜，更別提它的物流、金流與貨品都來自中國。

印尼為什麼會禁止TikTok的電商服務？原因很簡單，TikTok的電商模式使許多當地商家面臨到低價競爭的壓力，不少店家面臨經營困難，進而關門。更重要的是，有相當部分的產品依賴從中國進口，使印尼的國內產業受到嚴重打擊。至於台灣，目前尚未有明確的跡象顯示會禁止TikTok的電商服務，但面對這波風波，台灣的決策者確實應該深思。

最後，TikTok禁令是否與國際地緣政治有關？答案是肯定的。TikTok不僅僅是一款軟體，它更代表了中國的技術輸出和文化影響力。在美中貿易戰和技術冷戰的背景下，許多國家都在選邊站。禁止TikTok，除了經濟層面的考量，更有政治層面的策略。

總結，TikTok的禁令背後的政治遊戲，牽動的不僅是企業的生死，更是國家之間的權力平衡。

（作者從商）

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