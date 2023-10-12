晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》拯救自家產業 印尼對TikTok電商服務下禁令

2023/10/12 05:30

◎ 二弄

TikTok這款社交媒體軟體近年如日中天，但隨著它的普及，許多國家開始產生警戒心，甚至將它禁止，最近更延伸到印尼，對TikTok的電商服務下了禁令，原因何在？

首先，得瞭解TikTok為何會成為各國眼中釘。TikTok是一款擁有極高互動性的短影片分享平台，但其運營背後的資料收集與分析，對於資料保護意識逐漸抬頭的國家而言，成為一大疑慮。此外，TikTok的母公司是中國的字節跳動，這使得它常常被捲入國際政治糾紛。

再來，TikTok的電商服務一條龍運行規則，當紅網紅在直播時推薦某項產品，粉絲只需點擊連結，即可立即購買，過程中，涉及到大量的數據交換、金流運作，及供應鏈管理，使其背後的經濟模型變得複雜，更別提它的物流、金流與貨品都來自中國。

印尼為什麼會禁止TikTok的電商服務？原因很簡單，TikTok的電商模式使許多當地商家面臨到低價競爭的壓力，不少店家面臨經營困難，進而關門。更重要的是，有相當部分的產品依賴從中國進口，使印尼的國內產業受到嚴重打擊。至於台灣，目前尚未有明確的跡象顯示會禁止TikTok的電商服務，但面對這波風波，台灣的決策者確實應該深思。

最後，TikTok禁令是否與國際地緣政治有關？答案是肯定的。TikTok不僅僅是一款軟體，它更代表了中國的技術輸出和文化影響力。在美中貿易戰和技術冷戰的背景下，許多國家都在選邊站。禁止TikTok，除了經濟層面的考量，更有政治層面的策略。

總結，TikTok的禁令背後的政治遊戲，牽動的不僅是企業的生死，更是國家之間的權力平衡。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書