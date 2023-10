自由廣場》可憐又可悲的馬英九

◎ 涂醒哲

十四年前中天電視報導,時任總統的馬英九與美國務卿希拉蕊會面,馬一開始自我介紹就說:「I am the president of Taiwan」(我是台灣的總統)。

最近,前總統馬英九卻批評蔡英文政府把雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」(台灣國慶日),甚至拒絕出席今年的國慶大會。

都是馬說的話,兩相對照,馬真是不知所云。

馬英九被外國人稱為Bumbler,台灣人也覺得他做事「不男不女」,只會做秀不會做事。馬英九不承認台灣是一個主權獨立的國家,不願面對台灣人民只剩不到三%意做中國人的事實,只會抱著「反獨促統」及虛幻的「九二共識」向中共表態,實在可惡。

大家都認為馬英九吃飽太閒,在刷存在感,不要理他。但一個做過台灣總統的人,竟然以十月十日不能稱為「台灣國慶日」(Taiwan National Day)做為理由拒絕參加,實在太離譜,不能不批判。

這些年來,看看馬英九的言行,不只一次在終結中華民國,當中華人民共和國的海協會會長陳雲林來台灣,是誰下令把中華民國國旗收起來?正是馬英九。

他多年推銷「九二共識,一中各表」,也是騙人的自我安慰。因為他只敢在台灣國內談「各表」,一到國外就噤聲「不表」,只敢講一中。馬英九想自欺欺人,但騙不過習近平,習已經明確定調,不再容忍一中各表的九二共識,只有一中,沒有各表。馬英九這次表演,雖有取悅中國的心,恐難順習近平之意。結果是被台灣中國雙方都看破手腳!

馬英九做總統時刪減軍備、外交預算,試圖終結中華民國,以台灣陪葬。退休後年華老去,還去整容;如今為了討好中共,連一個「Taiwan National Day」都要反對。禍國殃民到這種程度,不僅可憐,更是可悲!

(作者曾任台灣聯合國協進會理事長、衞生署長、立法委員、嘉義市長)

