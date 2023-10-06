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自由廣場》可憐又可悲的馬英九

2023/10/06 05:30

◎ 涂醒哲

十四年前中天電視報導，時任總統的馬英九與美國務卿希拉蕊會面，馬一開始自我介紹就說：「I am the president of Taiwan」（我是台灣的總統）。

最近，前總統馬英九卻批評蔡英文政府把雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」（台灣國慶日），甚至拒絕出席今年的國慶大會。

都是馬說的話，兩相對照，馬真是不知所云。

馬英九被外國人稱為Bumbler，台灣人也覺得他做事「不男不女」，只會做秀不會做事。馬英九不承認台灣是一個主權獨立的國家，不願面對台灣人民只剩不到三％意做中國人的事實，只會抱著「反獨促統」及虛幻的「九二共識」向中共表態，實在可惡。

大家都認為馬英九吃飽太閒，在刷存在感，不要理他。但一個做過台灣總統的人，竟然以十月十日不能稱為「台灣國慶日」（Taiwan National Day）做為理由拒絕參加，實在太離譜，不能不批判。

這些年來，看看馬英九的言行，不只一次在終結中華民國，當中華人民共和國的海協會會長陳雲林來台灣，是誰下令把中華民國國旗收起來？正是馬英九。

他多年推銷「九二共識，一中各表」，也是騙人的自我安慰。因為他只敢在台灣國內談「各表」，一到國外就噤聲「不表」，只敢講一中。馬英九想自欺欺人，但騙不過習近平，習已經明確定調，不再容忍一中各表的九二共識，只有一中，沒有各表。馬英九這次表演，雖有取悅中國的心，恐難順習近平之意。結果是被台灣中國雙方都看破手腳！

馬英九做總統時刪減軍備、外交預算，試圖終結中華民國，以台灣陪葬。退休後年華老去，還去整容；如今為了討好中共，連一個「Taiwan National Day」都要反對。禍國殃民到這種程度，不僅可憐，更是可悲！

（作者曾任台灣聯合國協進會理事長、衞生署長、立法委員、嘉義市長）

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