自由廣場》亞運健兒vs.洩密立委

◎ 雷顯威

正當台灣健兒，每天鍥而不捨發揮運動精神，在亞運場為國奮戰，擦亮台灣招牌之際；國內卻傳有特定國會議員，涉嫌假藉監督之名，卻將我國重要國防軍機，以不同途徑對外洩密，絲毫不將國家利益當一回事，對照兩者，不由令人感嘆。

運動是國力的延伸。每逢重大國際賽事，競賽勝負都成為各國矚目焦點，今年杭州亞運也不例外。雖然我們的出場，相較各國而言並不公平（僅能以中華台北之名參賽，奪牌後也限定以國旗歌取代國歌），但我們的運動好手，仍然珍惜為國爭取榮譽的機會，全力以赴，在運動場為台灣增光。

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在愛國心的驅使下，今年亞運讓我們看見一幕又一幕讓人感動的奮戰篇章。例如，男子三對三籃球賽，台灣選手力氣放盡，仍然咬牙拼戰，堅持到底，最後逆轉勝，奪下台灣史上首面籃球金牌。

動人篇章不僅於止，受傷的郭婞淳、楊合貞，在女子舉重、競速滑輪忍痛為國奪牌；男子三千公尺競速滑輪接力賽、輕艇賽，台灣健兒都讓人看見在逆境下鍥而不捨奮戰，為國家爭金牌，這些選手的拼搏，在在呈現為國爭光的意志與榮譽。

諷刺的是，在此之際，國內的立法院，卻傳出國會議員涉嫌外洩潛艇機密，傷害國家利益的風波。

雖然「賣台」真相，有待司法單位追查，然而對比亞運場上，台灣健兒為國奮戰的榮譽心，對遠在廟堂之上，還浮誇監督之名的立委而言，豈不汗顏？

（作者是資深媒體人）

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