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社論》對ROC「借殼」Taiwan如此忘恩負義！

2023/10/05 05:30

馬英九們的國家認同與眾不同，拒絕繼續出席國慶大會，斥責行之有年的英文名稱「Taiwan National Day」就是「台灣國慶日」。（資料照）

九月底，美中助理國務卿、副外長級會談，美方強調維持台海和平穩定的重要性，中方強調「一中原則是台海和平穩定的基石」。表面上，雙方有台海和平穩定的共識，實際上是雞同鴨講。華府，維持台灣不屬於中華人民共和國之現狀；北京，企圖以武統改變台灣獨立現狀。正如布林肯所言：若中國行動引發台灣危機，會有全球經濟危機，而且，中國試圖超越美國，成為全球主宰力量。

習近平的行為模式，具有無法理解的「自信強大」。在聯合國組織、全球南方國家，處處可見中國的這種自信。新冠疫情之前，北京有計畫地滲透民主國家，包括英、加、澳皆遭染指。新冠疫情期間，北京趁國際之危，以國安法完成香港二次回歸，徹底粉碎香港的民主香火。台灣，北京自然不會放過，除了看得見的武統脅迫，還利用台灣的民主介入選舉。其實，豈只是攸關全球經濟而已？假使中國控制台灣，日、韓等東亞民主國家，恐怕也將被納入勢力範圍。接下來，印太、歐洲的美國盟友，皆將蒙上中國陰影。

九月上旬，拜登在越南以「危機」形容中國經濟現況，稱習近平「現在忙得不可開交」。於是，拜登不認為中國經濟危機會導致中國侵台，他說中國現在可能不具備過去那種能力了。不過，除了軍事擾台常態化，習近平的外交活動，亦構成另外一幅不同的畫面，雖然軍方、外交高層紛紛落馬。他積極打造專制集團，即使內部矛盾重重，經濟形勢每況愈下，抗衡、超越美國之心不死。烏俄戰爭，也讓中俄益形緊密。與拜登想得不一樣，習近平不無可能準備絕地反攻，趁國力下滑初期的最後機會，致力於中華民族的偉大復興。如果錯過此一最後機會，等到國力與美國越拉越遠，獨裁者終身掌權之夢將為之幻滅，甚至面臨不測命運。從而，「自保」更可能是他的總體行為動機。

回到台灣議題。日前聯合國大會，邦交國為我伸張正義，但仍不敵中國淫威，聯大仍依二七五八號決議的中國詮釋。論及台灣地位，民主國家似乎愛莫能助。如果說，「二七五八困境」，係一九七一蔣氏政權拒絕台灣留在聯合國之議，遂令北京得以一中原則壟斷話語權；那麼，一九七二上海公報，「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議」，既是作繭自縛，亦致台灣綁手綁腳。縱使，美國依舊主張「台灣地位未定論」，卻仍不得不以「不支持台灣獨立」敷衍北京，因而使其在台灣議題自認擁有主場優勢，玩得不亦樂乎。這種不利台美雙方的過時結構，就這樣維持現狀下來。

這種結構的危險性，曾經差一點讓台灣萬劫不復。中國改革開放，遇上全球化浪潮，中國的市場、工廠、機會、紅利，造成西方領袖、跨國企業的暈頭現象。不少人誤以為，中國終將脫離共產主義，擁抱資本主義、市場經濟，一黨專政也會和平演變。最糟糕的誤會在於，華府洋溢著一股浪漫情調，認定中國已從「聯中制蘇」的短期舞伴，質變為趨近美式價值的「友好國家」。既然如此，「由中國人自己和平解決台灣問題」，也就大可樂觀其成了。此所以，李登輝的「特殊國與國關係」，陳水扁的「台灣中國一邊一國」，雙雙吃到柯林頓、小布希的排頭。而馬英九的「九二共識」、「馬習會」，令歐巴馬感到放心。

這種結構的解構，二○一七年底以來，川普、拜登才有所改變，「務實的台獨工作者」不再是「麻煩製造者」、「台海挑釁者」。拜登歹話說在前頭，「若台海發生前所未有的攻擊，美軍將出兵協防台灣」，這未必是對台灣閃綠燈，卻肯定是對中國亮紅燈。從國際來看，中國無差別地攻擊「台灣」、「中華民國」，對二三○○萬人的實質意義毫無二致。唯獨，馬英九們的國家認同與眾不同，拒絕繼續出席國慶大會，斥責行之有年的英文名稱「Taiwan National Day」就是「台灣國慶日」。只看符號漠視現實，不知道有沒有想過「同理可證」：其它國民黨要人、各國代表若出席此一盛會，豈非「形同為繞彎、偷渡的台獨路線背書」？這位「經濟學人」筆下的bumbler，何以對ROC「借殼」Taiwan如此忘恩負義！

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