社論》「合作」、「併吞」與「併購」

「藍白合」，「在野大聯盟」，團結口號繼續喊，行動卻有些擦槍走火。郭連署啟動，指控國民黨極盡所能打壓跟封殺，所以進度「跟原先設想不太一樣」。國民黨內參民調，侯已超柯甩郭趕賴，藍白配一定贏，加上十四位縣市長、三十八席立委、三八○個縣市議員，「侯絕對不可能當副的」。柯反將一軍，要求第三方民調，輸的退選。

國民黨老大心態，柯文哲當然不爽，「不要比民調、國民黨要當正」，這不是「合作」，而是「併吞」。這樣的「藍白合」，略似當年的「藍橘合」，小藍被大藍吃乾抹淨，且柯會比宋在更短的時間內邊緣化，因為民眾黨組織太弱。相較於郭的「併購」，「併吞」更恐怖。柯必須衡量得失：「以藍養白」，屈居副手，區域、不分區立委被逼車，即使當上副總統也是花瓶。退選專攻立委，成績想必有限，難搶閣揆與重要部會。與郭合作固然也有風險，但他對財富的興趣比政治還大，爭的是面子、一口氣與個人動機，「以郭養柯」，柯保留自主性的機會稍大。

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儘管民調不是第一，國民黨對自己的組織仍信心十足。朱立倫的如意算盤：只要柯、郭無法突破兩成、一成，理性計算就應該靠行家大業大的國民黨。不過，這種「在野一家親」，獲利最大的是國民黨，對柯並不划算，郭也不能先做四年。國民黨自認基礎最厚，這是事實沒錯，但柯、郭都看透了，國民黨沒有他們，拔了毛的鳳凰不如雞！換言之，柯、郭若願意「在野一家親」，國民黨才有贏的機會。這，就是他們的籌碼。郭若拿出亮眼連署成績加上資源，更是籌碼。

以「合作」之名，行「併吞」之實，國民黨有恃無恐，立院至少老二、地方老大的緣故。更不利者，高虹安大秘寶，頗傷柯及民眾黨。「內定法務部長」黃國昌，直播力挺Lin Bay好油大翻車，正當柯拋出藍白比民調、二度訪美，並非好事。而侯剛結束訪美行程，國民黨大肆渲染加分作用，迄今民調止跌回穩。四年前，柯成立民眾黨，卻不改空軍本色，疏於經營黨組織與地方，如今開拓國會版圖，遂心有餘而力不足。至於，國民黨有沒有來自國台辦的權威消息，外人就不得而知了。戲棚下的角度，目前侯、柯、郭三國演義，既然侯非正不可，接下來就看柯、郭了，其中柯的影響又大於郭。柯若決定走自己的路，郭便有角色可扮演。在野不團結，郭油門踩到底，或者加持任一參選人以利棄保，將是二○二四的高潮之一。

總之，失去黨產護身，國民黨的最大對手，柯也許成事不足，卻是敗事有餘。柯，未必能決定賴清德的政治生命，卻有能耐決定朱、侯的未來。講到這裡，柯的性格便值得注意了。八年首都舞台，觀眾看盡他一個人的武林。他的政治本能，以我為中心、別人是工具，幾乎未曾配合對方、委曲求全。縱使這次失之交臂，也要為二○二八保持體溫。就此而論，「藍白合、侯柯配」，不論輸贏，柯及民眾黨可能皆快速消風，自斷二○二八之路。難題在於，柯若走自己的路，二○二四的國會版圖，可能是關鍵少數，也可能遭藍綠夾殺。而朱、柯都在講的內閣制，如果沒有民進黨合作修憲，說難聽一點叫畫餅充飢。

柯文哲，白袍內充滿政治細胞。可惜，他所模仿的對象，比較傾向毛澤東，而非民主型領袖。過去八年的奇幻之旅，每每令人聯想到宋楚瑜及朱高正，且柯像朱遠過於宋。宋有藍營的班底，效法蔣經國親民路線，致力經營自己的基層接觸面。然而，隨著總統夢碎，他也越來越無心經營。朱曾經是台灣第一戰艦，歷經國民黨、民進黨、社民黨、新黨，政治光譜走一回越走越窄，最後在對岸討生活。留學德國，朱的演講內容架式，也有希特勒的影子。柯、朱這兩位四年級生，都崇尚政治是高明的騙術。不巧的是，他們發光發熱的年代，台灣正逢民主而民智大開，他們每次暗渡政治光譜，幾乎立刻被人識破。

新的政治力學使然，二○二四大選比以往有一明顯特色：決戰的關鍵，可能不是政策辯論，而是在野參選各方的合縱連橫。被挑戰者，賴清德以逸待勞，靜待在野分合的動態，繼而見招拆招、化被動為主動。至於挑戰者，侯、柯、郭，任何一個決定性動作，可能就決定了本身進退與大盤輸贏，更忌意氣用事。此所以，現階段，觀眾的焦點，依舊集中於在野陣營；領先的賴，主戲尚未上場。

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