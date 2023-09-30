自由廣場》台東綠色隧道須防禍從天降

◎ 蕭福松

最近「禍從天降」的意外頻傳，不是冷氣機掉落砸死人，就是路樹傾倒壓死人。台北市重慶北路二段一處大樓騎樓，日前也發生天花板突然坍塌砸毀機車事件，讓人防不勝防。

意外發生不全然是機率問題，更多時候是缺乏「安全意識」及「風險管理觀念」所致。如果平時有「危機感」，並落實於生活、工作及行車安全中，自能減少事故發生率，怕的是心存僥倖、不當一回事。

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台東市郊的「綠色隧道」長兩公里，由數十棵百年以上的老茄苳樹聚集形成，是台東著名的景觀道路，也是台九線進入台東市區必經要道。

九月初海葵颱風登陸台東，造成很多路樹、行道樹傾倒，地方政府雖很快派員清理，但清理只管傾倒路樹，卻不管「綠色隧道」上方的殘枝斷椏，因為有二、三層樓高，機具搆不到，修剪之事也就不了了之。

這些高掛在老茄冬樹上方的殘枝斷椏，都有二、三十公分粗，萬一底下的樹幹支撐不住，或遇強風吹襲，或大車高速通過帶起的強烈風勁，都有隨時掉落的可能。

住在「綠色隧道」附近的居民察覺此潛在威脅，拍照向地方政府反映，要求儘速處理避免危險，得到的回覆是「省道不屬地方管轄」。

殘枝斷椏從颱風過後至今快一個月了，依舊高掛在老茄冬樹上面，讓附近居民及「阿尼色弗之家」百餘名院童及工作人員每天進出都「心驚驚」，不確定殘枝斷椏幾時會掉下來砸到人車？

政府單位強調權責分工，可是一遇到事情又互相推諉，就算非管轄範圍，應也可代為通報聯繫，遺憾的是，都沒人願意主動為民「解決問題」。看著高掛欲墜的殘枝斷椏，民眾除自己小心外，大概只能祈禱千萬不要「禍從天降」。

（作者是大學教師）

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