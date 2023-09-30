晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台東綠色隧道須防禍從天降

2023/09/30 05:30

◎ 蕭福松

最近「禍從天降」的意外頻傳，不是冷氣機掉落砸死人，就是路樹傾倒壓死人。台北市重慶北路二段一處大樓騎樓，日前也發生天花板突然坍塌砸毀機車事件，讓人防不勝防。

意外發生不全然是機率問題，更多時候是缺乏「安全意識」及「風險管理觀念」所致。如果平時有「危機感」，並落實於生活、工作及行車安全中，自能減少事故發生率，怕的是心存僥倖、不當一回事。

台東市郊的「綠色隧道」長兩公里，由數十棵百年以上的老茄苳樹聚集形成，是台東著名的景觀道路，也是台九線進入台東市區必經要道。

九月初海葵颱風登陸台東，造成很多路樹、行道樹傾倒，地方政府雖很快派員清理，但清理只管傾倒路樹，卻不管「綠色隧道」上方的殘枝斷椏，因為有二、三層樓高，機具搆不到，修剪之事也就不了了之。

這些高掛在老茄冬樹上方的殘枝斷椏，都有二、三十公分粗，萬一底下的樹幹支撐不住，或遇強風吹襲，或大車高速通過帶起的強烈風勁，都有隨時掉落的可能。

住在「綠色隧道」附近的居民察覺此潛在威脅，拍照向地方政府反映，要求儘速處理避免危險，得到的回覆是「省道不屬地方管轄」。

殘枝斷椏從颱風過後至今快一個月了，依舊高掛在老茄冬樹上面，讓附近居民及「阿尼色弗之家」百餘名院童及工作人員每天進出都「心驚驚」，不確定殘枝斷椏幾時會掉下來砸到人車？

政府單位強調權責分工，可是一遇到事情又互相推諉，就算非管轄範圍，應也可代為通報聯繫，遺憾的是，都沒人願意主動為民「解決問題」。看著高掛欲墜的殘枝斷椏，民眾除自己小心外，大概只能祈禱千萬不要「禍從天降」。

（作者是大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書