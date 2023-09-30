自由廣場》全球反詐新主流，銀行轉帳必須減速

◎ 林書立

詐騙犯罪已衍生成複合犯罪手法及跨境犯罪議題，行政院推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」從四大面向進行反詐欺行動，警政署長黃明昭指出，今年1至8月破獲2萬2552件詐騙案，上半年警政署與金管會合作全台368鄉鎮反詐欺攔阻演練，累計攔阻33.78億元，同時凍結十萬戶人頭戶，在車手難以取款的困境之下，詐團購買人頭戶的行情悄悄漲至25萬元，顯見打擊詐欺已經來到打蛇打七寸的關頭，強力阻攔詐團提現金，要拚命的肉搏戰就是爭取攔阻的每一分每一秒。

全球各主要國家銀行刻正討論，如何放慢金融轉帳支付的時間，讓警方與銀行有足夠時間來攔阻詐欺金額。因資金的超快流動將帶來更廣泛風險，尤其是讓騙團利用金融科技，將毫無戒心的客戶資金騙走。

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澳洲媒體Financial-Review（財經回顧）今年4月份一篇「重大轉變：銀行反詐騙戰中放慢付款速度」報導中指出，當前的銀行支付系統難以抵禦數位浪潮，銀行應對詐欺攀升的潛在解決方案，必須包括更進一步的客戶身分查證、採用國家數位身分系統以及確保全球科技公司，包括蘋果等美國巨頭，都受到適當的監管，銀行必須與包括電信公司和社群媒體公司在內的其他產業合作來打擊詐騙。例如客戶首次付款時的身分雙重認證，以及在小型企業支付發票時引入系統來檢查帳戶名稱和號碼是否符合，這些都是支付系統減緩必須優先考量的案例，因為，高風險的帳戶安全考量優於客戶的便利。

英國國家廣播公司BBC在2021就提出警告，詐欺以每年30%的速度成長，當年英國每天詐欺財損達400萬英鎊，全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）的CEO提出必須對英國的支付系統進行徹底改革，使銀行支付系統能減速，以防止資金落入欺詐者手中。

英國政府2023年5月發布了一項新的反詐欺策略，允許銀行延遲更長時間處理付款，以便對可疑付款進行調查，進行「全系統」變革，以便減緩異常帳戶的交易速度。例如，84歲的老翁意圖將10萬英鎊投入加密貨幣，那麼顯然應該查詢付款情況。藉由放慢轉帳付款速度後，銀行聯繫客戶，說服他們阻止付款。

面對全球詐欺攀升的趨勢，各先進國家提出金融業必須有勇氣對可疑詐戶或異常帳戶採取進一步措施，因為詐欺對受害者造成的是毀滅性的財務打擊，因此阻詐必先爭取時間。

（作者是現職刑事警官）

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