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社論》樂見更多女性投入大選

2023/09/28 05:30

郭台銘宣布副手，登記展開連署作業。一時之間，賴佩霞似乎還看不出有加分效果。老問題依舊在，一路走到今天，郭仍沒有展現大將氣魄，出師作戰引兵渡河，「皆沉船，破釜甑，燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心」。於是，郭霞配仍予人「機動組」之感。而國、眾、侯、柯漸難再忍郭之善變失信，頗有「張羅藍白合、排除郭台銘」的結盟準備。

賴佩霞，在影集中飾演總統，走出螢幕是政治素人。這是不是暗喻，這個組合也是表演性質？郭霞配，創意的另一面，則是殘酷的現實：郭找不到夠份量、能加分的政治圈內人。當然，也不能排除兩個考量：一是，郭認為自己夠強了，副手只是法律規定。二是，郭在鋪陳退場機制，想保持進退皆宜的身段，作為促成在野團結的籌碼。然而，藍白支持者，對為台為銘、自我膨脹，罵聲不斷。儘管如此，女性樂於參與政治，出現在大選名單，值得肯定與鼓勵。一九九六以來，大選各組人馬中，幾乎都會出現兩性組合。在此之前，威權體制之下，這種安排是難以想像的。

一九九六大選，國民兩黨都是同性組合。敗選的陳履安，搭檔王清峰，可謂首開先例。從選舉結果來看，王清峰的加分效果十分有限。但此例一開，總算開啟了新的政治想像。二○○○，連、宋、扁三腳督，陳水扁便力邀呂秀蓮擔任副手。論資排輩，呂是陳的前輩，美麗島事件受刑人、桃園縣長。選舉結果顯示，主要仍是陳的個人魅力為他自己贏得險勝。但呂也不妄自菲薄，自許作出比備位元首更大的貢獻，無奈社會更期待她扮演無聲的配角。可見，形式上的兩性組合，未必是實質的兩性平權。當然，也是憲政體制使然。兩屆陳呂配，民進黨八年後淪為在野，呂也錯失自我證明的機會。二○○○，另有一個兩性組合，因得票甚低，早已遭人淡忘，即許信良、朱惠良，或許算是民進黨、新黨另類和解的試驗吧。

經歷二○○八沒有兩性組合的大選，二○一二台灣迎來一個大轉變，蔡英文競逐總統大位。蔡帶領民進黨，走出扁政府陰影，獲得超過四十五％支持，堪稱雖敗猶榮，也奠定了四年後重返執政的基礎。二○一六，二○二○，民進黨的兩性組合，蔡掛帥征戰，贏的漂亮，尤其是二○一八地方選舉慘敗，二○二○逆轉勝令人嘖嘖稱奇。三次大選，兩場大勝，又防疫成功，可信賴的供應鏈，首位、單身女總統證明巾幗不讓鬚眉，她把台灣和自己推向國際舞台。二○一六，馬英九執政失敗之餘，朱立倫、王如玄的兩性組合，得票並不好看。王長期投入性平工作，但投資軍宅議題發酵，拖累了國民黨選情。「遇人不淑」，兩性組合反而壞事。把女性副手當作噱頭，不見得佔便宜。同場參選的宋楚瑜、徐欣瑩，乃親民黨、民國黨兩位主席的兩性組合，又是一種新的動向。

二○二○，宋楚瑜與余湘的兩性組合，得票率跌至四％多。比起二○一六的宋徐配，因馬英九執政失敗，得票率超過十二％，不可同日而語。如今，宋的政治能量，釋放得差不多了。宋一度跟大位最接近，卻把自己的政治角色邊緣化，其大起大落的政海浮沉，眼前聲勢大不如宋巔峰時期者，允宜借鑑。二○二四，兩性組合郭霞配首先登場，其對多腳督下參選人的影響，值得觀察。這會不會提高賴清德、蕭美琴搭檔的可能性？傳聞柯文哲有意找女性副手，會不會因此傳聞成真？侯友宜傳說過的副手人選，除了管中閔皆為女性。盧秀燕不時叫陣中央，豈是鋪路工程？「性別互補性」，若主導參選人的副手選擇，甚至出現全是兩性組合的局面，或許是郭台銘為二○二四留下的另一話題。

話說回來，總統大選兩性組合是一回事，男性主位的父權政治有沒有改變又是另一回事。賴佩霞參演的「人選之人─造浪者」，這次大選之初觸動me-too運動，各黨、各參選人的反應與作為，足資檢測他們對兩性平權的觀點。迄今唯一女副總統，呂秀蓮提醒：「你們以為找個女性來當副總統，女性就要投票給你們嗎？現在時代不一樣了。」值得注意的是，我國首位女性正副總統，皆出自民進黨。其它各黨，有待努力。但願，台灣的民主進展，能夠促進成熟性別平權、友善社會，有朝一日也類似歐洲國家，性別不再成為參政攔阻，女性領袖也司空見慣，從而，自個人權利義務到國家社會發展，取得更均衡的視野與辯論。

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