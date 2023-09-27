社論》「藍白競合」與「朱柯競合」

二○二四，有一個特別之處，賴清德、柯文哲都是黨主席兼參選人；侯友宜這位參選人上面有一個黨主席朱立倫，而且朱的話語權似乎高於侯。此一特點，談到「藍白合」，怪怪的地方就出現了。「藍白合」好像是朱、柯在談，而共同的身分是黨主席。柯主席是參選人，說怪也不怪。然而，他的對口乃非參選人朱主席，難怪柯諷侯「常常讓我忘了他的存在」。

二○二二，民進黨地方選舉翻車，侯原本被普遍看好，朱卻引非黨員郭參加初選，折騰至今，令侯的高民氣打對折。侯消朱長，侯遂成了朱的工具人。柯也看在眼裡，合作找朱談。而柯發現自己成長的極限，以及郭不足以成事，現階段樂得與朱聯手。這就隱然形成一種趨勢，眼見二○二四下架民進黨未必有勝算，朱、柯兩個黨主席遂放眼選後，誰能取得在野盟主地位。故而，所謂的「藍白合」，本質上合作中有競爭，競爭中有合作，實為「藍白競合」。國會戰場，柯顯然屈居下風；侯若民調回升明顯超柯，雙方合作的主從就簡單多了，這也是朱最近的操作重點。這就可能形成選後的一種景觀：柯縱在立院有關鍵少數，在野政治議程將由朱掌舵，如果他安度敗選風浪的話。所以，選後的在野主題，可能是「朱柯競合」。當然，賴若馬失前蹄，又是另一種推背圖了。

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「執政大聯盟」、「責任內閣制」，朱立倫的關鍵詞，侯總是「之一」。朱、柯、郭爾虞我詐，卻不斷講團結、政黨輪替，有一句口頭禪叫六成以上民意希望政黨輪替。其實，就像一份民調所顯示的，固然只約三成五希望民進黨繼續做，希望換國民黨做的卻不到兩成，希望換民眾黨做的更僅一成。「雞蛋特工隊」逼走陳吉仲，尚難改變賴清德的領先優勢。可見，朱、侯、柯、郭大亂鬥，支持者化悲憤為力量，反彈力道還是個問題。現在，社會觀感上，「討厭藍白」或「討厭民進黨」，孰多孰少，至少與去年不同了。

「藍白合」，到底是不是迷思，有待檢驗。二○○○的三腳督，二○○四「藍橘合」，或可引為參考。二○○○大選，扁三十九％多，宋近三十七％，連二十三％多，結果有點類似今天的民調趨勢，賴約四成，侯、柯單獨約兩成，兩者中能招徠郭粉者，略如但不到當時的宋。到了二○○四，連宋配與扁一對一，結果扁超過五十％，連宋配不到五十％，差距僅○．二％，其中還有三一九槍擊案的變數。這兩個結構放在今天來看，如果侯、柯整合成功，可能是二○○四模式；如果侯、柯整合失敗，其一獲郭相助，可能是二○○○模式。假使重現二○○四模式，出現一對一的對決，就要考慮二○二○也有的中國變數。

二○二四進入垃圾時間了嗎？保守一點說，目前跡象似乎是，親藍白（甚至北京）的分析傾向賴當選機率高，藍白支持者也有敗選的心理準備。唯獨有一個人的表現，令人覺得他才要開始熱場。眼前，對朱立倫而言，「藍白合」的深謀遠慮，與其說是「下架民進黨」，不如說是「困住民眾黨」。因為，民眾黨的區域立委成績不可期，需靠政黨票拉抬不分區。達成這樣的目標，必須柯獨立作戰，撐開民眾黨的表面張力，這是柯的政治生命所繫。一旦「藍白合」，柯就比較被動，得吞下「九二共識」、「垃圾不分藍綠」，朱、侯則得收下「高虹安大秘寶」伴手禮。如果三黨不過半成真，未來藍營在立院需要白營的關鍵少數。如能整合立院多數，賴的得票亦未過半，朱便猶有可為。風險在於，柯一定會被朱吃定嗎？關鍵少數不能遊走兩端嗎？別忘了，柯本質上是變色龍！

考慮到明年一月十三日以後的政局變化，民進黨、賴清德最好能夠前瞻不同的劇本，輸贏組合將帶來不同的棋局。站在民主發展的角度來說，新的模式出現可能刺激進化，未必不好。令人憂心的，則是加上對岸敵意行為，新的模式也意涵新的危機。著眼於維繫本土政權，推進國家正常化，二○二四總統、國會過半，最能凝聚人民意志。若國會無法過半，就要主攻總統過半，以免重蹈二○○○朝小野大之覆轍，而那樣的場景放置在中國「攘外以安內」的可能性之中，對台灣構成的潛在威脅遠大於二○○○。是以，不論三腳督、四腳督，不論藍白競合，綠營立於不敗之地的總體戰略，應是致力於「總統過半」，超越「兩屆魔咒」創造劃時代的飛躍。

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