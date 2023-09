自由共和國》朱敬一／《向獨裁者說不》

《向獨裁者說不》

朱敬一/中研院院士

《向獨裁者說不》,作者棒、文筆好、故事精彩。

英文書名是 How to Stand Up to a Dictator, 台灣商務印書館中譯。這本書的作者是 Maria Messa, 二○二一年諾貝爾和平獎得主。她是菲律賓人,在菲國辦媒體 Rappler,嚴厲批判該國總統杜特蒂。杜氏任總統期間,以「掃蕩毒梟」為名,豢養一群私刑隊,完全不走司法程序,在菲律賓濫行殺戮他們認定的毒販。殺死人之後隨手丟一片硬紙板,上面寫下「毒梟」之類的指控。當然,外界永遠不知道這些成千上萬的死者究竟是不是毒販。這樣的病態殺戮,像是亞洲版的希特勒,也像是亞洲版(呼籲民眾去眾議院) 的川普總統。然而美國畢竟是個兩百多年的民主國家,川普想要實踐瘋狂,終究還是被制度綁手綁腳。但菲律賓畢竟民主傳統尚有不足,所以還是有不少杜特蒂民粹的支持者支持他的暴力統治。Maria Ressa 的新聞報導背景,就是這樣一個民主不成熟且政治狂人胡作非為的社會。

像杜特蒂這樣的狂人,當然不容許任何人的挑戰,而媒體的監督、批判、指責,當然更是如鯁在喉,必欲除之而後快。於是,菲律賓透過控告 Ressa 一大堆莫須有的罪名,逮捕記者、傳喚總編、撤銷執照、恐嚇金主等,不斷折磨 Ressa,逼她就範。看她所經歷的種種,我相信絕大多數人都會受不了了。Messa 有美/菲雙重國籍,也經常出國開會。受不了壓力最簡單的做法,就是流亡國外。但是 Messa 偏偏不妥協。即使知道菲律賓已經發出逮捕令、即使知道一下飛機就可能像艾奎諾一樣有生命危險、即使美國衣食無憂,她還是堅持奮戰體制。概念上,流亡就像是投降;雖然可以保住性命,但也就失去了戰場。流亡人士或許還是可以繼續批評獨裁者,但是那種遙遠的指責終究是不痛不癢,對獨裁者起不了什麼作用。

面對獨裁者,Ressa 的頑強扺抗當然是很不容易的。她與幾位摰友勇敢地與對手周旋,從釐清謠言、社會募款、勤跑法院、資訊收集、律師安排、籌資保釋、安全維護等,都要有綿密穩當的規劃。讀者可以想像:如果沒有這一群理念相近的摰友長期相挺,Ressa 絕對撐不下來。而即使有這麼綿密的支持,Ressa 也幾度在崩潰邊緣。Ressa 的經歷,真的是「苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能」。Ressa 是位了不起的人物,她所捍衛的是極其崇偉的理想,其所經歷的是尋常人難以體會的煎熬。這樣一位勇敢鬥士獲得諾貝爾和平獎,真的是名實相符(不像某些唐獎得主)。

Ressa 奮鬥的故事可歌可敬,但背後還是有一些環境因素,且容我分析一二。

一、Ressa 所對抗的獨裁者是杜特蒂,其所處國家是菲律賓。菲國曾經被美國殖民,雖然是殖民地,但是管理的「體制」許多都承接了美國。諸如司法體系、媒體角色、國際銜接、語言溝通等,即使沒有現代民主國家的實質內涵,但是至少那個民主的「軀殼」大致聊備。因此,菲律賓的獨裁者還是沒有北韓、中國、利比亞「那麼獨裁」。如果 Ressa 對抗的是毛澤東、金日成、習近平這樣的「正港」獨夫,有可能 Ressa 早就「被消失」了。

二、正如史奈德在《血色大地》書中所描述,納粹屠殺猶太人的集中營雖然悽慘,卻還不是最殘暴的模式。集中營還是逮捕、拘禁、飢餓、死亡,有個「趨向死亡」的步驟;納粹最殘忍的手段,則是集體槍殺,丟進亂葬崗。若是如此,則根本沒有集中營、沒有活口,當然也就沒有故事可以記述。

讀者可以把 Ressa 的故事與中國的劉曉波做個對比:Ressa 是對杜特蒂直接批評,但劉曉波只是寫了一篇「○八憲章」的文字;Ressa 確實受到許多騷擾但至少是自由之身,但劉氏直接進大牢,一直關一直關一直關,關到重病身亡,這個政權只是發個「死亡通知書」。Ressa 與劉曉波都得到諾貝爾和平獎,Ressa 獲獎之後有如金鐘罩護身,在菲律賓應該近乎百毒不侵。但是劉曉波呢?中國共產黨根本不准他出國領奬。不但不准,還杯葛頒獎國挪威,禁止其鮭魚進口,長達八年。中國獨裁與菲律賓獨裁相比,更為悽慘殘暴。但中國的民主鬥士或則監禁或則流亡,絕對不可能像 Ressa 那樣,在境內「妄議中央」。這就是中國比菲律賓更難翻轉民主的關鍵,也是這個國家的悲哀。

三、Ressa 對抗獨裁有一個重要的背景因素:臉書。Ressa 與許多「阿拉伯之春興奮群」一樣,在阿拉伯之春靠社群串連成功推翻獨裁政權之後,以為像臉書這樣的社群網絡將成為社群動員的利器,可以形成獨裁者芒刺在背的牽制。但是「阿拉伯之春興奮群」不但錯了,而且真實情況是每下愈況,反而對獨裁者有利。在社群媒體時代,有以下幾個因素衝擊資訊生態:

a)由發送訊息門檻低,所以在網路時代各種極端言論不再受到傳統的篩檢,四處在社群間流竄。傳統媒體有編輯把關,比較不會有這種情形。

b)社群網站參與者人數眾多,一切由軟體程式操作。平台會優先傳送哪些訊息,是由 algorithm 決定的。有心人只要了解這樣的 algorithm,就可以「創造」瘋傳,主宰網路資訊。

c) 前述「有心人」是誰呢?可能是干擾美國總統大選的俄羅斯、可能是敵對國的網軍、可能是意圖操控社會輿論的獨裁者、可能是企業競爭者。無論如何,這些有心人都是想要扭曲、改變、利用我們民主國家的資訊自由,順遂其私利的人。正因為如此,社群網路正在侵蝕我們珍貴的民主自由體制。

d) 社群網站如臉書是以營利為目的。倘若有心人設計了一個侵害民主自由的資訊散播模式,只要這個模式仍然為社群網站創造利潤,則社群網站完全沒有動機去阻止。於是,社群網站就變相成為獨裁者、國外駭客、敵對國家摧毀我們民主自由的幫兇。Ressa 對於臉書有嚴厲的批評,我都同意。但是這個問題要怎麼解決,目前為止還沒有確切的方向。

現在我們已經理解:網際網路與社群媒體都是中性的,「阿拉伯之春興奮」都是錯覺,網路的蓬勃發展未必對民主自由有利。政治學者最近發表文章指出:網際網路與社群媒體都是對獨裁者有利。Algorithm 要精準操作,需要大數據的背景分析與人工智慧的運算。關於大數據,很顯然政府手上最多(稅籍、戶政、銀行、土地、股票、健保);關於複雜的人工智慧程式,也只有擁有大數據的政府,才用得上。於是,獨裁政權如中共者,就可以運用他們擁有的大數據與人工智慧,嚴密監控人民,甚至完成 social credit 系統,用未來獎懲規範人民當下行為。

Maria Ressa 的書清楚描繪了她在菲律賓如何「向獨裁者說不」,我敬佩、感動到流淚。但是,如果面對的獨裁者不是杜特蒂,而是毛澤東、習近平這種,Ressa 的下場恐怕不會樂觀。杜特蒂彖豢養的瓜牙不過數百數千數萬,然而中國的控制機器卻是一個「黨」,是一個組織綿密的機器,是一個幾近喪心病狂的列寧體制。我憂心,也不知道答案在哪裡。知我者謂我憂心,不知我者謂我何求。

