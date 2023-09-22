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自由廣場》回應盧倩儀老師 「屈膝式反戰」徒激侵略者慾望

2023/09/22 05:30

◎ 黃承瀚

目睹學術圈備受尊重的盧倩儀老師、傅大為老師等人出來鼓吹以反戰主義包裝的「投降主義思想」，甚至用荒謬的「反戰三階段論」欺騙台灣的社會大眾時，身為台灣高等教育的一份子、一個「讀書人」和台灣青年，我們沒有不出聲反駁的餘地，也不得不去思考：自主自信的外交為何被曲解為「招惹流氓」？

當我國的領導人出訪竟遭中國恐嚇與威脅，當我國國際地位持續被中國霸凌與壓縮，當中國不斷破壞我國民主體制和穩定，此時，台灣人民必須清楚了解：盧倩儀老師所主張的並非「等距外交」，而是純粹的「卑躬屈膝外交」！盧倩儀老師願景的未來圖像的並不是自由快樂的和平臺灣，而是受盡屈辱的奴隸監獄臺灣！

「指責被霸凌的人」就是盧倩儀倒果為因的錯謬邏輯

盧老師說，當我們是小國，而大國是流氓的時候，我們要做的事就是不要惹他。我想問問盧老師，您知不知道什麼叫作霸凌？您知不知道弱小者的卑微逃避、眼神閃爍，正是被霸凌者盯上的理由？您知不知道霸凌者挑選欺負對象時，實在不需要任何藉口？

過往因為校園霸凌而受到創傷的孩子們什麼都沒做，只想自由快樂的度過校園生活，盧老師的作法卻是要求受害者「不要惹他」！這正是在我們社會中廣泛充斥的受害者批評思維。面對步步進逼的霸凌者，竟要求被霸凌者「不要惹流氓」，盧老師的反戰論對弱者是有多缺乏同理心？

當反戰的台灣人，不當投降的台灣人

回到外交歷史來看，和平與否永遠是實力說話。瑞士的中立地位受其精實國防所保障；盧森堡中立卻兩次遭德國侵略；柬埔寨、荷蘭受侵略的過往仍歷歷在目，而烏克蘭不也曾是中立國？由此可證，一味要求反戰，卻自甘放棄軍備，中國正大肆擴軍，卻要咱們台灣束手就擒，如此這般，即使盧老師再三否認，但她的反戰主義骨子就是投降主義！

歷史上，顏回等學生對老師百依百順，唯子路敢對孔子的迂腐犯顏直諫。我想和盧老師說，大家都是反戰主義者，但絕非犬儒主義者、消極主義者、更不是投降主義者！盧老師驅趕國際朋友，向惡霸鞠躬哈腰的做法，反而是加速戰火降臨台灣的最快方式，唯有自信勇敢的台灣人，自信勇敢地說出台灣人的話，爭取國際朋友來來支持台灣人，才能遏阻流氓中國侵略的意圖、真正永久和平的反戰，台灣人要做個自信勇敢的反戰主義者！

（作者是台大政治學研究院碩士生（在學）、政大政治學研究所碩士生（在學）、前政大學生會會長）

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