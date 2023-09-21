自由廣場》延長退休年齡因應高齡化社會

◎ 鄭明德

今年三月底，金管會證期局長與證券期貨幾個自律機構發布「公司治理4.0—上市櫃永續發展行動方案」，提到上市櫃公司董事的性別平權是其中一個重點。做法是，今年申請股票上市櫃掛牌的公司，至少要有一名女性董事，否則無法進行首次公開募股IPO。性別議題走入公司治理領域，引發企業界的重視與討論。

對於上市櫃公司董事會增加女性董事席次，證期局官員指出，增加女性董事是國際趨勢，能讓董事會成員多元化，並促進性別平權。因此除了要求要有女董事才能IPO外，二○二四年起上市櫃公司董事會至少要有一席女董事，未達到此標準的一六三家企業，明年要進行補正。對此，有市場人士認為，性別平權固然重要，但能力應該比性別因素更重要，證期局及自律機構此要求有點勉強，可能造成某些公司的負擔。

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筆者想補充的是，與此同時，可能也必須開始思考高齡化議題。因為很多台灣企業領導人已高達八、九十歲的高齡。據報導，遠東集團老臣張才雄，他退休前已年屆一百歲，仍擔任幾家上市公司董事。以日本及韓國為例，六十五歲以上仍繼續工作的人口已超過卅％，反觀台灣只有六％。

隨著平均年齡提高，高齡人口繼續工作，已成為不少國家的社會趨勢，公司治理領域的法規應就此修改相關規範，早日進行規劃，例如將法定退休年齡、年金的法定請領年齡提高；增加高齡人口繼續工作的誘因等。

甚至政府如何進行獎勵，讓前述董事會更善待高齡董事，以借重其寶貴經驗，也可以開始思考。

對於高齡化議題納入公司治理，筆者還沒有標準答案，但願意拋磚引玉，提醒各界注意此問題。

（作者是台北城市科技大學企業管理系教授）

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