自由廣場》機會主義的星國澆醒台灣的幻想

◎ 黃新龢

前新加坡外交部長楊榮文的論調在引發爭議，且與中國觀點不謀而合，預料中國官媒將會大力吹捧。

新加坡對外政策美其名是「平衡外交」，其實就是「機會主義」，新加坡人民行動黨在成為執政黨之前，為了獲取華人票源而拉攏北京，和北京的私下接觸中，李光耀強調常收聽北京廣播、身為華人對中國有感情、自己的孩子都受華人教育等等。但獨立之後，因中國因素重要性下降，親美的同時對中國態度就開始強硬。蔣經國在日記中就曾指出李光耀「非常現實的政客，並無政治理想」、「貪圖小利」、「投機」。

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半世紀以來，新加坡因政治與經濟需求，立場一直在美中之間擺盪，需要中國時，新加坡便以「華人身分」、「親戚國」的姿態出現；需要親美時，就擺出「西方國家馬前卒」的姿態。新加坡近年因經濟及國際局勢變化考量，對中國的態度有所轉變，西方強烈批判的新疆、香港、疫情等問題，星國都三緘其口。星國外長維文日前單獨與國臺辦主任宋濤會面，層級不對等，在國際場合十分罕見，對中國如此「低聲下氣」，再度展現因自己需要而搖擺的立場。此次楊榮文來台稱星國是「華人家庭的親戚」，則又是企圖以族群關係在兩岸間自抬身價。

藍白政客刻意吹捧新加坡，把學習並超越新加坡掛在嘴邊，其實，在新聞自由、民主指數等領域，台灣早已遠遠超過星國，台灣政界應該揚棄對星國的不切實際幻想，對這個機會主義掮客的國家，不要心存過多期待了。 （作者為研究人員）

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