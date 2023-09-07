自由廣場》老人免繳健保？ 莫忘教科書免費的前車之鑑！

◎ 張勳慶

國民黨總統候選人侯友宜，日前提出六十五歲排富免健保費政策，基本上這是國內面臨高齡社會，還有醫療支出可能佔比日常生活開支較高下的政策方向，但排富的標準是什麼，因政府認定的中低收入或貧窮線以下人口，和國人認知往往有很大差距，往往一有繼承房屋和土地便失去資格。而退休後成為下流老人者，是否另一個更應著手改革的重點？

六十五歲排富免健保費，基本上就是有一大群人享用全民資源，卻免除使用者付費的義務，這筆龐大支出若以政府預算填補，可以想見是沒完沒了，且愈滾愈大，排擠其他公共建設，這和全民共同負擔精神相違。但若不用政府預算去補貼，馬上面臨到健保費率調高，且都落在有工作和收入者身上，也就是說年輕和中壯世代須承受的政府政策養老壓力會很大，而現行法規原定的健保安全準備金須達到健保月收入一到三個月的標準，可能都得提高。

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若能把國內未來逐年增多的老年人口，及可能長照開支，透過系統化精算於目前的健保費率，也就是有繳健保費的人口，把未來老年後可能的健保開支都預繳，等到自己六十五歲後，健保部門仍出現長者健保資源開支上，造成健保財務不健全，那就推動合理的排富免納健保費。此外，曾任一定官職而領月退者，仍能過好日子，也有人在當包租公、婆，還有從股市賺取資本利得者，旅居國外者，這些人都應續繳健保費。

關於六十五歲排富免繳健保費，大家更應思考政府保險的長久安定性，否則易被政客牽著鼻子走，落入單一議題觀點，最後見樹不見林。在侯友宜提出健保議題後，國人可發現，採訪線上記者並未針對此事去深入思考相關財務和世代間的問題，並對侯友宜提問，並一一追問其他總統候選人。再延伸思考，同樣精神是否能私用在勞保上？那就是總統一屆四年任內要達成精算費率，從此財務穩定，不造成世代不公，又退休後無法安老和預算排擠，就政策論國家和體制的未來，才是真正的監督，還可看出候選人的水平。

（作者是文字工作者）

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