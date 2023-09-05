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自由廣場》讓「疾病X」重蹈新冠覆轍

2023/09/05 05:30

◎ 林基興

諾貝爾文學獎得主卡繆一九四七年名著《瘟疫》指出，「瘟疫逼我們思考世界上的惡和真相、人值得欣賞之處多於鄙視之處」。後世遭遇疫疾，本書常被拿出來當借鏡。

最近，英國皇家學會發表〈COVID-19：檢視非藥物介入措施〉，評估數千個研究「口罩、保持社交距離和封鎖（封城，lockdown）、測試和追踪和隔離、限制旅行和管制跨境、通風與洗手等環境控制、民眾溝通」。發現六種措施中，最有效的是保持社交距離；居家令、保持身體距離和限制聚會規模等，顯著減少感染，而更嚴格的措施效果更大。戴口罩是減少感染的有效方法；在醫療機構，較高屏障功能的口罩（例如，N95口罩）比較低屏障功能的外科口罩更有效；強制戴口罩比自願的情況更有效。包括紐西蘭等國的證據顯示，全面的邊境管制政策可以減少但不能消除進入該國的患者；旅行前的體溫篩查對減少輸入或傳播無影響。加強通風可減少病毒，但加強表面清潔或使用屏障效果未定（頂尖期刊《自然》則認為表面清潔只是安慰劑）。社交媒體未必比傳統媒更助益溝通。

《美國醫學會臨床期刊》顯示限制移動與居家檢疫是有效的措施，但民眾未必領情，諸如歐美常有抗議戴口罩「侵犯人權」。相對地，國人比較配合國家政策，「小小不方便算什麼？」

美國哈佛大學哲學教授桑塔耶納（Santayana）指出，不從歷史中學到教訓者，註定重複歷史。世界衛生組織正在研商，全球未來遭遇「疾病X」則如何應付？二○○三年，台灣遭受未明呼吸道疾病侵襲。十年後，衛福部疾管署出版《二○一三年，SARS 十年—生聚與教訓》，助益處置二○二○年來襲的COVID。現在疫情趨緩，期待衛福部聯手經濟部與教育部等合作「前事不忘後事之師」報告，也算政府「前瞻」的功績。

（作者為大學教授）

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