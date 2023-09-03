自由廣場》委屈求和才是真懦弱

◎ 林志翰

烏克蘭反攻俄羅斯的行動邁入第三個月，該國國防部近期推出一系列的全新徵兵廣告，以「恐懼」為題，由上前線的烏國軍人自白，直指面對戰火都會害怕，但「承認恐懼是勇敢的，而你就是勇敢的人」，其中一位軍人說「恐懼每個人都有，但敵人更怕我們」。

西元兩千年總統大選時，筆者在馬祖南竿擔任義務役的砲兵觀測預官，中國在選前不斷強硬表達反台獨，重申「一個中國」主張，更嚴詞恫嚇台灣人民，一旦民進黨陳水扁當選總統，兩岸恐爆發戰爭。國民黨則宛如中國國台辦，大打「安定牌」、「反戰牌」。當時馬祖前線，天天戰備、操練，確有國民黨最愛說的「兵凶戰危」氣氛。

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觀測所裡好幾位高中剛畢業、未滿二十歲就抽中「金馬獎」的阿兵哥，來到人生地不熟的馬祖前線，加上戰爭的恐懼感，身心面臨極大煎熬。身為軍官的筆者雖有著相同恐懼，但仍充當心理諮商師安慰他們，筆者父母則不斷打電話問我能否返台休假，最後，台灣人用選票選擇讓陳水扁當總統，兩岸有爆發戰爭嗎？

最新民調顯示，台灣選民六成傾向未來台灣獨立，一成七傾向未來兩岸統一，一成一則期盼永遠維持現狀。但二○二二年一月初，一份雜誌民調顯示，過半數台灣人對中國的印象變差，但民調問起是否願為台灣上戰場時，卻有過半數不願意，其中廿至廿九歲年輕人超過七成。

沒有人不恐懼戰爭，害怕戰爭不是懦弱，盲目求和才是真懦弱！，台灣唯有勇敢備戰、厚實軍力，讓中國要付出更慘痛的代價才能奪取台灣，中國才會害怕意志堅強的台灣人，台灣才能得到真正和平。

如果烏克蘭當初選擇類似國民黨、民眾黨這種在野黨所謂「不求戰」的手段，向俄羅斯妥協，則當昉盲目求來的和平，恐怕已使烏克蘭不存在了。

（作者是國中教師）

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