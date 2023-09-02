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自由廣場》內憂外患的中共 製造外敵以解燃眉之危

2023/09/02 05:30

◎ 呂思其

中國如今內憂外患，內有經濟嚴重下行，政治倒退，外有西方國家強力圍堵，處處制裁。再經疫情後，經濟復甦遠不如預期，民生苦艱困，百業凋敝，掌權的中共這時需要一個矛盾的衝突點，以轉移人民對國內外問題的不滿。

中共這一招屢試不爽，每遇抗議政府事件，必操作成「境外勢力干涉和操縱」，為己辯護，捏造一堆「境外勢力亡我之心不死」，在關鍵時刻拿充當擋箭牌，激起激進民族主義與狂熱愛國情緒，讓底層人民忘記生活的痛苦和不幸，甚至幻想自己投身於保家衛國的「偉大」事業之中，當年砸日本車的同一幫人民，如今不是衝商店搶鹽，就是在日本駐華使館前抗議。

日本福島第一核電站上週四向海中排放核廢水，中國馬上宣布禁止進口日本海產品，即是典型操作手法。但實務上，排放處理過的核廢水是各國常規操作，即使中國本身，其沿海各個核電站其實也向海洋排放核廢水。

多個權威機構的檢測數據顯示，日本排入大海的核廢水符合安全標準，而聯合國國際原子能機構（IAEA）已批准排放計劃，並稱經過處理，排放的水是安全的，其中氚的濃度僅介於43至63貝克，遠遠低於每升1500貝克的排放標準，反觀中國核電廠排放的廢水，氚濃度的閾值卻是高達3700貝克，是福島排放的60多倍。

至於將核廢水混入水泥再埋進土裡，則會造成土地資源上的緊張，對幅員不大的日本而言實施不易，而水泥在攪拌過程中也會將氚物質帶入空氣，若當地民眾吸入，後果不堪設想。

原本一個簡單的科學問題，變成政治問題，是別有用心者操縱輿論，以達特定目的； 深諳國際政治的學生資中筠曾說：「一百年過去了，上面還是慈禧太后，下面還是義和團。」這句話用在今日中國同樣合適，中國人民盲信政府，缺乏基本科學素養和理性思辨，在科學證據面前，仍然滿腦子抗日，這能說不愚昧嗎？而中國政府，釋放假訊息，混淆視聽，誤導人民，為一己執政之私而不擇手段，必須反問，中共若真關心人民健康，為什麼不先管一管自家的核廢水排放？

（作者從事餐飲業）

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