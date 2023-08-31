新聞線上》國民黨未竟的初選

依照常理，就算「藍白合」，國民黨已放話要侯屈居副手絕不可能。由於柯靈活善變，郭的盤算是唯有郭柯合作，才能施壓侯朱。國民黨會坐待郭董成氣候嗎？朱立倫難道拿派系一點皮條都沒有嗎？唯有壓制郭台銘，才有「侯柯配」的可能。（資料照）

記者陳杉榮

郭台銘宣布獨立連署參選總統，鋪陳許久，賞味期已過，稱不上震撼彈。藍綠兩大政黨雖祭出圍堵政策，禁止黨員參與郭董的連署造勢，但郭董財力雄厚，地方派系嗷嗷待哺，陽奉陰違之下，這場「國民黨未竟的初選」還有得玩！

近期民調穩坐釣魚台的民進黨要有心理準備，「三隻小豬」繼續比臂力、拚狠勁，會不會演變成「三個臭皮匠，勝過諸葛亮」，合作推出一組人馬和賴清德逐鹿台灣，即使具有難度，機率並非是零。二○○四年宋楚瑜屈居連戰副手，合組「國親聯盟」，共推「連宋配」，當時也曾出人意外。因此，侯郭柯兩黨三人的「在野大聯盟」怎麼發酵演化，猶在未定之天。

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依照常理，就算「藍白合」，國民黨已放話要侯屈居副手絕不可能。由於柯靈活善變，郭的盤算是唯有郭柯合作，才能施壓侯朱。國民黨會坐待郭董成氣候嗎？朱立倫難道拿派系一點皮條都沒有嗎？唯有壓制郭台銘，才有「侯柯配」的可能。北京一再透過官宣放話批郭，藍營會不會出現「雄三誤射」？「霸氣總裁」必須及早有所體悟，選舉的「震撼教育」可能讓人悔不當初。

包括中共的喉舌在內有不少臆測和評論，均咬定在野合推一組人選將贏得明年大選，這是建立在六成選民要「下架民進黨」的前提上。然而民主政治可愛的地方，就是「民意如流水」，今天討厭民進黨，明天可能討厭國民黨，在雙方勢均力敵時，「賭爛票」也會成為關鍵，一旦選民警覺中共介入，挑戰者也沒啥本事，討厭民進黨的前提將會消失，何況六成的數據並非定論，「三隻小豬」如果認定掌控六成選票，吃定選民，隨時可能翻車。

最關鍵的是，台灣的總統選舉，是要決定台灣的代表人，而非北京的指定人。侯郭柯的主體意識薄弱，朱侯又老把總統選舉設定為「和平與戰爭」，往賴清德身上大潑戰爭髒水，這樣的口吻和中國國台辦沒有不同，喪失了蔣介石亡命來台堅持反共的中心思想，違背了蔣經國捍衛自由民主憲政的核心價值。試問，如果今天國民黨執政，堅定的對中共的文攻武嚇「大聲說不」，民進黨會批評票選國民黨就是選擇戰爭嗎？請朱侯摸摸良心，好好想想。

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