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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚錢多記憶少 貴人多忘事

2023/08/22 05:30

◎ 王景弘

四位總統參選人，以郭台銘最具特色—年紀最大，錢最多，可愛有餘，記憶體不足，邏輯不通。他最新理論是拿三隻小豬的童話故事，比喻總統大選的國家大事。

兒童成長需要培養想像力，把動物人性化，豬狗講人話，天真的兒童覺得很可愛，但把它搬回成人的世界，便太兒戲，更何況豬的負面聲浪比正面高。

郭台銘可能已經忘了，二○○○年大選便流傳一則源頭可能是中國，存心醜化台灣民主與候選人為豬的順口溜，「連戰是豬，楚瑜也是，加上阿扁，一共三隻」。

專制紅朝醜化台灣總統候選人不奇怪，郭台銘自作賤，醜化自己為豬，同時拉侯友宜與柯文哲下水當小豬，成新版「台銘是豬，友宜也是，加上柯P，一共三隻」，真叫自命智商一五七的醫科狀元情何以堪！

如果郭台銘想用豬的習性，套上「主流聯盟」論，那倒有幾分道理。豬性貪吃，但會分食，不像狗要獨吞。豬群擠在一堆吃廚餘，先來後到，見者有份，不像狗一定要把爭食者鬥走，自己獨享。

但三隻小豬鬥垮大野狼的童話，是股市邏輯，不是選舉邏輯。股市談併購，減少競爭，或結盟打敗大股東，搶奪經營權，股份可以買賣，股東並非人人平等；選舉的邏輯是公開競爭，票票等值，選擇權是不能轉賣。

選舉是要透過競爭，以評比候選人政見，品德與才能，讓選民選擇；三隻小豬自己沒有貨可上架，卻以空話自命「主流民意」，要下架優良產品，這是搓圓仔湯，搞分贓，不是競選。

郭台銘自封小豬，那選民是什麼？把人類最文明的民主選舉制度，拉到童話的叢林世界，三隻小豬「團結」起來就構成「主流民意」，「非小豬」的選民要聽三隻小豬決定，郭台銘想像力比幼童還豐富。

（作者為資深新聞工作者）

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