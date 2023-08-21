自由廣場》循環經濟的關鍵

◎ 陳文卿

八月起全國超市、超商等八大場所，都禁用生物可分解塑膠（PLA）的免洗餐具。PLA之前因應推行限塑政策而被推廣使用，現在卻反要限用，很多人納悶這是不是政策轉彎？

癥結點在於，既號稱生物可分解，最終處理方式就應採堆肥化的生物處理，可是卻都被送到焚化廠燒掉，排碳量與石化原料製造的塑膠一樣，但生產成本卻更高，且使用玉米等穀物為原料。不但不符經濟效益，且甚至對糧食供應有負面影響。

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所謂生物可分解材料，如最終流入河川、海洋，進到魚貝類體內，環境危害性與一般塑膠一樣。且PLA是無法重複使用的一次性材料，但民眾無法分辨，而與可回收再利用的塑膠混雜在一起，以致統統無法再利用了，資源循環成效大打折扣。

由生物可分解塑膠的例子可發現，不論是廢棄物處理還是資源回收，都應由後端來規劃前端。也就是考量廢棄後是採堆肥還是焚化處理？還是可再利用作為其他產品的原料？依此來決定分類回收方式，並進而導引消費使用模式，及更前端的產品生產。也就是必須兼顧資源循環與創造經濟效益，這才是真正達到循環經濟的目標。否則不僅無法使垃圾變黃金，甚至是「黃金變垃圾」，就很諷刺了。

循環經濟要能推動成功的關鍵是建立完整的產業體系，將上、中、下游產業串連起來，達到供需平衡。就經濟面而言包括兩項，一是生產成本，次為回收再利用之市場價值。

最大盲點則是「失衡」，供需若無法平衡，資源將未能真正循環；損益若無法平衡，就不符經濟效益。而不肖業者生產品質欠佳的再利用產品，致使民眾逐漸缺乏信心，也是須注意的問題。

因此，循環經濟有3M原則，包括物質（material）要能充分循環，創造經濟（money）效益，環保機關須在法令正義把關，以符合社會公義（moral）。唯有秉持3M原則才能徹底解決廢棄物處理的問題，並讓循環經濟走向康莊大道。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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