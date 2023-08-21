晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》循環經濟的關鍵

2023/08/21 05:30

◎ 陳文卿

八月起全國超市、超商等八大場所，都禁用生物可分解塑膠（PLA）的免洗餐具。PLA之前因應推行限塑政策而被推廣使用，現在卻反要限用，很多人納悶這是不是政策轉彎？

癥結點在於，既號稱生物可分解，最終處理方式就應採堆肥化的生物處理，可是卻都被送到焚化廠燒掉，排碳量與石化原料製造的塑膠一樣，但生產成本卻更高，且使用玉米等穀物為原料。不但不符經濟效益，且甚至對糧食供應有負面影響。

所謂生物可分解材料，如最終流入河川、海洋，進到魚貝類體內，環境危害性與一般塑膠一樣。且PLA是無法重複使用的一次性材料，但民眾無法分辨，而與可回收再利用的塑膠混雜在一起，以致統統無法再利用了，資源循環成效大打折扣。

由生物可分解塑膠的例子可發現，不論是廢棄物處理還是資源回收，都應由後端來規劃前端。也就是考量廢棄後是採堆肥還是焚化處理？還是可再利用作為其他產品的原料？依此來決定分類回收方式，並進而導引消費使用模式，及更前端的產品生產。也就是必須兼顧資源循環與創造經濟效益，這才是真正達到循環經濟的目標。否則不僅無法使垃圾變黃金，甚至是「黃金變垃圾」，就很諷刺了。

循環經濟要能推動成功的關鍵是建立完整的產業體系，將上、中、下游產業串連起來，達到供需平衡。就經濟面而言包括兩項，一是生產成本，次為回收再利用之市場價值。

最大盲點則是「失衡」，供需若無法平衡，資源將未能真正循環；損益若無法平衡，就不符經濟效益。而不肖業者生產品質欠佳的再利用產品，致使民眾逐漸缺乏信心，也是須注意的問題。

因此，循環經濟有3M原則，包括物質（material）要能充分循環，創造經濟（money）效益，環保機關須在法令正義把關，以符合社會公義（moral）。唯有秉持3M原則才能徹底解決廢棄物處理的問題，並讓循環經濟走向康莊大道。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書