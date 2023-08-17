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自由廣場》法國立法保衛台海 意在警告中國

2023/08/17 05:30

◎ 姚中原

經法國國民議會及參議院分別表決通過，並由法國總統馬克宏於八月一日正式頒布的「七年建軍法」，受到世界各國高度關注。由於法案內容，特別重申法國身為印太強權，將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，包括南海及台灣海峽，以維護該區域和平與穩定。換言之，法國是全球第一個以立法方式保衛台海自由航行權的世界大國，此含有警告北京政府的全球戰略意義。

西歐地區幅員最大國家、歐洲軍力最強的法國，長期以來的軍事戰略重心主要在應對俄羅斯；但近年來，面臨多元且多變的安全威脅環境，包括恐怖主義、核擴散風險、複合式威脅，尤其是中國軍事擴張及對台灣挑釁等，法國不得不提高警覺並展現強力的外交與軍事作為。例如近年來，法國多次在七大工業國集團（G7）元首峰會，以及雙邊領袖峰會、二加二部長會議等多邊與雙邊場域，強調台海和平與穩定的重要性。

「七年建軍法」整體預算共計四一三三億歐元，創史上新高，並預計於二○二五年使法國國防預算達到國內生產毛額（GDP）的二％，未來除強化網路、太空、海下作戰等新興領域，以保衛法國本土和海外屬地的安全外，同時增進法國軍力投射及介入的作戰能力。以上介入作戰的內容透露出，為了保衛印太與台海安全，法國未來是有出兵上述地區的可能性。

今年四月，法國前國防部長、現任法國參議院副議長李察（Alain Richard）率團訪問台灣，他在接受法國電台「France Info」（法國新聞廣播電台）訪問時公開表示，法國主張台海維持現狀，中國如果入侵台灣，法國有很大的可能性會與美國的行動展開連結合作；亦即法國將採取聯美抗中的行動，以力挺台灣。

近年法國在印太安全議題的一些計劃性作為顯然皆是針對中國而來。二○二一年法國派兵參加在日本境內的演訓，進行「美日法」三國離島的防衛聯合演訓；二○二二年二月歐盟在法國舉辦印太外長論壇，當時法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）接受日本經濟新聞採訪表示，為了維護台灣海峽穩定，法國已做好採取行動的準備；今年四月中國舉行環台軍演後的一星期，一艘法國海軍軍艦即穿越台灣海峽，受到國際重視。

台灣位處亞洲第一島鏈的樞紐地位，亦扼制印太戰略咽喉，在區域安全扮演極重要角色。台海和平與穩定不僅符合法國的戰略利益，也是維持自由、開放、穩定及繁榮的印太地區不可或缺的一環。台灣作為印太地區一員的重要民主國家，未來應持續與法國等理念相近的國家合作，共同捍衛台海安全並以規則為基礎的國際秩序。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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