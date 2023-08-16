自由廣場》（鏗鏘集）分崩形勢，離析現象

◎ 李敏勇

蔣氏黨國之後，中國國民黨在台灣的分崩離析有跡可尋。首先是一九九○年代，台北巿長開放民選一役，趙少康以新國民黨連線繼而中國新黨，挑戰中國國民黨提名的黃大洲，三人競逐，造成陳水扁當選。

中國新黨成員大多出身反共愛國聯盟，是右傾政黨。在台北都會區短期有一定政治聲量，議會及立法院都有些成員。一號高速公路圓山段十八標弊案後，清廉形象破滅，暴起暴落。

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二○○○年總統大選，中國國民黨提名連戰，宋楚瑜不服，脫黨參選。連任台北市長失利的陳水扁，再託中國國民黨分裂之利，當選總統。二○○四年連宋搭檔競選，仍然落敗，陳水扁連任兩屆總統。馬英九繼之兩任。蔡英文兩任。二○二四年總統直選第八屆，但中國國民黨仍未台灣化，反而傾附中華人民共和國，形同否定蔣氏黨國的反共基業。

趙少康反李登輝，係外省精英殖民意識作祟。宋楚瑜原為李登輝左右手，權力野望且輕視不盡外省人的連戰，壞了大局。但李登輝以台灣人終未能讓中國國民黨台灣化，台灣的後黨國時代民主化跌跌撞撞，確實是「省籍」，或更確切地說是「中國意理」和「台灣性」的衝突。這樣的中國國民黨已不適合民主化的台灣。

中華民國以流亡政府實存於台灣，在聯合國失去席位後，仍不能認清中華人民共和國已是中國的現實。一個人民直選總統的政治體仍然存在「國家」地位不明的原因在此。蔣氏父子留下的難題，形同困局。

二○二四年總統選舉：中國國民黨人選的困局，在於侯友宜和當年的黃大洲、連戰沒什麼兩樣，但他進退更失據，四不像。被提名後不適格性，民調暴跌；挾金權勢力的郭台銘即使沒有中國國民黨籍，仍被視同黨人，欲取而代之。後蔣時代，缺乏強權領導的黨，亂成一團，是必然的崩解之路。柯文哲亂中取勢，混水摸魚，機會主義者乘虛而入，是走一步算一步的免本生意，對民主化後的台灣國家建設只是破壞力量。

朱立倫口中牛鬼蛇神的地方派系，大多議長原是中國國民黨的腳與手，長期支撐其政權，把政治當成生意做，利益型態大於意識型態，二○○○年總統大選，大多投靠宋楚瑜。侯原不同流於牛鬼蛇神，更與韓國瑜掀起的怪旋風遠之。郭台銘取而代之，成為致命的吸引力，瓦解本來就缺乏黨格黨魂的中國國民黨。侯在末路，欲擁抱他曾拒否的勢力，但遲了。中國國民黨分崩離析，是歷史的必然。君不見，流亡殖民意識論的上層群落早已向亡其黨國的中國共產黨表態，台灣這種剩餘價值又算什麼？這樣的政黨不分崩，不離折，歷史能前進嗎？

（作者是詩人）

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