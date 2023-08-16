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自由廣場》2024大選前的兩岸關係

2023/08/16 05:30

◎ 方復權

中國商務部十四日公告，認定原產於台灣的進口「聚碳酸酯」（PC塑料）存在傾銷，大陸產業遭受實質損害，即日起實施臨時反傾銷措施，除了經營者進口涉及公司所生產物料時，必須提交相應保證金，反傾銷稅率介於百分之十六．九到廿二．四不等，包括台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學公司、奇美實業、奇菱科技等指標性業者都將受到影響。值得關注的是，這是中國大陸第一宗對台灣輸入商品進行的反傾銷調查與制裁。

PC是泛用工程塑膠之一，除了電子與機械業的零件之外，一般民眾最常接觸的是手機外殼、眼鏡鏡片、建築物遮雨棚、水壺、硬殼旅行箱等等，五花八門。根據統計，二○二二年台灣出口至大陸的PC塑料約八．三億美元，為我國第一大市場，占比約七十八．五％；換言之，反傾銷稅對我國衝擊不小。

副總統賴清德十二日代表總統蔡英文，率團出訪友邦巴拉圭，參加該國新任總統就職大典，對岸突然發布航行警告，十二日中午起至十四日下午止，在台灣北部與東北部的東海進行軍事演習，緊接著又宣布對我國PC塑料實施反傾銷稅，是否蘊含文攻武嚇之意，相信國人心知肚明。

政府與民間企業，則要積極應對，因為中國商務部四月份公告，就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及二四五五項商品，並宣稱調查應在十月十二日前結束，最晚可延長至明年一月十二日，也就是二○二四台灣大選前一天。這些時間點，不僅耐人尋味，「以商圍政」的味道也越來越濃。

（作者從事國際貿易）

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