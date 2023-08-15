自由廣場》﹙鏗鏘集﹚觀棋不語非君子

◎ 王景弘

二○二四大選這一局棋，郭台銘現在什麼都不是，但他很忙；侯友宜獲國民黨提名，卻到處碰壁，他很茫；國民黨卒子四散，車馬炮各懷鬼胎；中國統戰幕後操盤，粗殘手段凸顯一中不得人心。

這局棋突顯台、中外交較量升級，台灣的不對稱外交戰正在贏，中國野蠻的戰狼外交正在輸。雙方競爭標的是整合國際關係，處理舊金山和約留下未決的台灣法律地位問題。

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中國用「自古以來」論聲索台灣主權，法理不足，便在雙邊關係要求遵守一個中國原則，並不惜濫用聯合國二七五八決議案，但它取得台灣主權最有力的法寶，在逼台灣自己接受它是中國的一部份。中國干預台灣大選，就是想扶持「一中」同路人。

台灣嚴拒中國法律併吞，堅持民主原則，落實舊金山和約本意，贏得民主陣營支持，形同建立「一個台灣，中華人民共和國不是台灣的一部份」。民主國家，包括舊金山和約簽字國，群起支持台灣，反對中國以武力改變現狀的企圖。

中國在國際社會碰壁，就想靠支持它的在地同路人，贏得總統大選，接受偽造的「九二共識，一個中國」，讓它取得台灣主權的繼承地位。

換言之，投票給接受「一個中國」的政黨或政客，就是自己在出賣台灣。明年大選，侯友宜、柯文哲、郭台銘都是「一個中國」的貨色；郭台銘更是中國宣傳的轉播站，以戰爭威脅台灣，要「下架」不接受一個中國的民進黨。

郭台銘棋路被堵，如果想再玩下去，只剩當侯友宜的老二。他「嘸魚，蝦嘛好」的處境，正合國民黨「團結」所需要缺的「外省籍」要素。霸氣歸霸氣，非典終局如抄「連宋配」，湊成「侯郭配」，也不要意外，這一著既安撫外省藍，朱中央也可以說為團結盡了力！

（作者為資深新聞工作者）

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