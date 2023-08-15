自由廣場》美國《台灣國際團結法案》給台灣總統大選的啟示

◎ 羅浚晅

中國長期刻意誤導扭曲一九七一年《聯合國大會第二七五八號決議》之內容，意圖阻撓台灣加入聯合國及世界衛生組織（WHO)。現在美國以《台灣國際團結法案》來重申國際社會應有的正確認知–聯合國二七五八號決議「承認中華人民共和國代表是中國在聯合國的唯一合法代表，是安全理事會五個常任理事國之一，並立即驅逐非法佔據席位的蔣介石代表」，決議中沒有處理台灣主權歸屬問題，此舉讓中國在世人面前再次醜態畢露。

一九九七年開始，台灣每年都嘗試加入WHO，但均遭拒絕。二○一六年後，政府改採「溫和入聯」的策略，以加入執掌全球健康醫療的WHO，為最適合切入的優勢領域，凸顯台灣加入聯合國體系的正當性與必要性。

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二○二○年中國武漢爆發Covid-19疫情，台灣第一時間邊境管制，有效控制疫情，並回報國際–中國出現「人傳人」嚴重致命病毒的訊息，這也讓台灣在外交困境下出現重大轉折。百年大疫，讓世人了解到聯合國和WHO都應秉持其成立宗旨，不該恣意干預人類健康權。

二○二一年台灣醫師會（TMA）秉持「公民社會協助國家」的信念，提出「支持台灣參與WHA及WHO相關機制」決議文修正案，並於世界醫師會（WMA）西班牙大會、首爾理事會，取得壓倒性支持，最終在倫敦會員大會以九十一比十六票通過支持台灣參與WHA及WHO相關機制。這幾次國際會議，筆者皆見識到中國醫師代表在各級會議中不斷以《聯大第二七五八號決議》胡亂論述，企圖蒙騙各國代表相信–台灣是中國的一部分，二千三百萬台灣人的健康已經受到完整照顧。多數國家的代表，歷經疫情死難，都很清楚中國代表在說謊，甚至更堅定支持台灣加入WHO。

國際社會仗義執言通過《台灣國際團結法案》，期待台灣朝野團結堅定，共同抵抗中國併吞野心。當前正值總統大選，我們不能讓國家再次涉險，細看檯面上擬參選人，提出漠視台灣主權的「一中框架下的九二共識」、「重啟兩岸服貿」、「簽署和平宣言」，這已背離台灣主流民意與國家利益。公民社會的行動反映絕大多數台灣人的意志，總統大位競逐者如果悖棄民意，只熱衷在合縱連橫、機巧算計，遭人民永久唾棄就是料想中的結局；台灣公民社會中有這麼多專業組織戮力，怎麼可能容忍親中賣台的政黨復辟，斷送台灣的未來呢？

（作者為北社副社長、醫師、台灣醫事法律學會執行長）

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