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自由廣場》論賴副總統出訪的意義

2023/08/14 05:30

◎ 陳振

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，去、回程將分別過境紐約、舊金山，此行格外低調，雖無會見美方重要國會議員的計畫，仍受到僑胞的熱烈歡迎，尤其是中國流亡美國的僑民，也拿著反對侵台的布條在歡迎之列。

只有國民黨人對賴的訪問行程冷嘲熱諷，說那麼低調很沒有尊嚴，不如不去，去了也只是去灑錢而已，有這樣的在野黨還需要敵人嗎？這種沒有是非的政黨，憑什麼下架別人？讓國民黨泡沫化才是真的吧！

紐約時報分析，素來對中國立場強硬的賴清德，想要藉由這次出訪，向選民與華府作出保證，展現穩健、可靠的形象，如果他當選，不會馬上改變台灣地位，台灣會很安全。

其實不需要改變，因為能出訪他國，又能舉辦總統大選，就是主權獨立的展現，何必改變什麼？如果要改變，就先改變黨國不分的國歌吧。

台灣至今仍受中國威脅，原因之一就是國民黨不自量力，與中國爭搶一中神主牌，否則與中國比鄰的一些國家，為何中國不敢說要併吞他們？只因為他們沒人要與中國爭搶一中神主牌。

與國民黨一樣糊塗的民眾黨，日前在其黨慶時說，台灣不能再陷入統獨紛爭中，也是很無知，畢竟台灣早已經實質上獨立，否則為何我們能舉行總統大選？目前台灣最重要的是維持自由與民主體制，不被專制獨裁所改變。

七年來，台灣在蔡政府領導下，各方面進步，有目共睹，如年改，得罪少數既得利益者，造福多數弱勢族群，有魄力的政治家理當如此。

國防、外交、經濟與人權的進展，也是十分可觀，如歐美各國政要、國會議員陸續訪台，美英法德日澳多國元首也說台灣前途與他們利益休戚相關，警告中國不可侵犯台灣。

侯自己在新北的施政已自顧不暇，為何腳踏兩條船？柯說蔡政府沒有照顧年輕人，自己就有嗎？社會住宅用租的都已那麼貴，年輕人又買得起嗎？為何與敵人哥倆好，卻嘲笑自己人？

總之，賴的出訪已證明台灣是一個主權獨立的國家，還需宣告獨立嗎？何必多此一舉？台灣已沒有統獨之爭，只有自由民主與專制獨裁之爭，而國民黨與民主黨都是威權政黨。

（作者為教師）

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