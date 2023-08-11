社論》台日應攜手因應共同威脅

重視台日夥伴關係的日本前首相麻生太郎本週訪台，他與民進黨總統參選人、副總統賴清德見面時說，中國擴張主義提升台海局勢緊張，他想了解總統參選人的想法，當台灣有事，台灣是不是有決心將力量發揮在自我防衛，「我們對這個方面非常關心」。同時擔任自民黨副總裁的麻生，是自台日斷交後，訪台的最高層級現職自民黨幹部。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲訪日期間，均拜會請益，這說明麻生的政治分量，也反映日方高度關注台灣這次總統大選，對區域情勢的影響。

執政的日本自民黨加強日台互動，主要在野黨亦是。上月日本立憲民主黨、維新會、國民黨組成跨黨派訪團才剛訪台。訪團團長、曾任外務大臣的眾議員前原誠司說，台日是彼此值得信賴夥伴，日本三大在野黨聯合訪台，也是展現堅決反對中國等威權國家欲以武力片面改變現狀的企圖。日本朝野對區域面臨的嚴峻挑戰，看法愈趨共識，認為台灣是戰略合作夥伴。日本現任防衛大臣濱田靖一，去年接任前，還以眾議員身分訪台，與蔡英文總統等政府高層當面晤談。台日雖無邦交，但密切往來與信任程度，遠遠超越日中關係，這呼應已故日本前首相安倍晉三所言︰「台灣有事即日本有事」，而且，日本對於所認知的國家安全威脅，與台灣一致，均指向中共政權的威權擴張。

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指導日本防衛走向的年度「防衛白皮書」，即看到這樣的轉變。二○一九年版起，中國躍升為日本最大安全上的關注，為最嚴峻威脅。二○二一年版，白皮書則將「台灣」從「中國」的章節抽出，改列美中關係的架構下敘述。而在今年版的白皮書，納入國家安全保障等「防衛三文書」內容，日本首相岸田文雄去年底才透過修訂新版三文書，點名中國是日本「前所未有最大戰略挑戰」，強調日本自衛隊要加強「反擊能力」。日本戰略構想的變化，不是只因為台海情勢的升高，就連日本自身的安全環境，也飽受來自中共的軍事侵擾。根據日本防衛省公布的「航空自衛隊緊急升空次數」，在二○一二年前，日本因應來自俄羅斯的軍機騷擾，高於來自中國。但自該年起，出現翻轉，來自中國的軍機，已遠高過俄羅斯。而這一年，也是習近平接掌中共總書記和中共中央軍委主席，中國對外的挑釁行徑，亦日趨明顯。

伴隨著解放軍亟欲突破第一島鏈，對日本而言，中國與俄羅斯的威脅程度已然反轉。去年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中共發動圍台軍演。當時台灣國防部公布，共軍發射十一枚東風彈道飛彈，日本方面則說，共軍發射九枚飛彈，其中五枚掉落在日本專屬經濟區。台日偵測的飛彈數雖不同，但日本確實強烈感受到，中共對台報復，卻有半數導彈是飛向日本西南諸島的海域。此等威脅也促使日本改變軍事部署，針對離島一旦遭受攻擊的事態與因應。日本重要國防智庫「日本戰略研究論壇」上月在東京舉行日美台共同兵推，台灣並首次獲邀參加。其中設定的兵推劇本，包括共軍對日台進行網路攻擊，同時利用民兵登陸釣魚台列嶼的混合戰、日本應對美軍的後勤支援請求和撤離日僑、發生武力攻擊事態等。參與兵推的人士直指，日本西南諸島與台灣有事的劇本無法切割考量，兩者緊密相依。

中共為了軍事擴張，大舉對東海、台海等海域進行挑釁，日本與台灣均面臨直接的安全威脅。所以，台海情勢不是因為蔡政府接不接受九二共識的問題，同樣，日本也不會因為台海沒事，就能高枕無憂。若以為只要台灣安分，別讓北京不高興，那就能夠「日本安心」，這也只是一廂情願或自欺欺人。中共要跨出第一島鏈且常態化，台日兩個民主堡壘就是眼前障礙。台灣一旦倒向北京，為其實質吞併，日本也等於少了關鍵盟友，更易受到中共軍事包圍，反之亦然，說明台日之間是唇亡齒寒的關係。印太情勢變化迅速，正如麻生太郎在台演講說，日本和台灣，「是要一起渡過這波洶湧浪潮的夥伴」，日本政府做決定時動作也許慢，不過，「日本的變化與前進，是伴隨著巨大的決心」。當日本對中政策已然戰略清晰，我們角逐下一任總統的參選者，不能搖擺不定或態度曖昧，應要明確表明，與日本共同攜手，密切因應這最大的安全威脅。

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