自由共和國》馬克‧艾斯培／《一觸即發》一位非常時期美國國防部長的回憶錄之三

《一觸即發︰一位非常時期美國國防部長的回憶錄》（TVBS提供）

馬克‧艾斯培／美國前國防部長

譯者： 林少予、陳於勤、 陳佳瑜、王姿云

經過四年後，我覺得美國面對中國議題的態度和處理方式，都比二○一六年的一開始好得多，朝野上下對中國終於形成共識。我們的國家──包括大多數政府高層、各類機構和企業等──也都朝著更正確的方向前進，而且是跨黨派的共識。我很驕傲這個趨勢是由國防部率先主導，但我也必須說，後來是因為國防部、國務院、商會、司法部門、國家安全會議等機關的共同努力和協調，並遵循我們制定的戰略，才能讓美國朝野上下持續看清中國政府真正的意圖。畢竟，如果我們無法團結起來處理中國議題，對我們自己的國家和其他西方民主國家，都可能會帶來非常負面的影響。

請繼續往下閱讀...

還好，雖然川普總統不太理睬我們制定的對中戰略，有時甚至做出可能會破壞我們戰略的決定，但這一切並沒有摧毀我們的努力。要在印太地區和盟友及合作夥伴共同努力對抗中國，本來就是個艱鉅的挑戰，總統在任內還不斷打擊我們的歐洲盟友，讓美歐的戰略合作變得更加困難。此外，當川普總統動不動就吹噓自己跟中共領導人私交有多深厚，也讓我們很難對中國採取更強硬的態度。

所幸，總統在任期的最後一年，終於願意在各項政策上硬起來對抗中國。到他任期結束時，我們其實已經取得豐碩的成果，我只可惜沒能從一開始就用與後來一樣強的力道，否則一定能有更大的進展。

美國國務院、國防部以及其他部門，都一再強調對台軍售的重要性，並支持香港的民主運動人士，我們也批評中國在南海和喜瑪拉雅山區不斷侵略他國領土，抨擊他們對中國西部維吾爾族人進行種族滅絕，並揭發他們在美國持續進行經濟間諜活動及竊取智慧財產。然而，如果我們當時能得到白宮和總統的全力支持，這些行動會更加成功。

或許更重要的是，幸好川普在任期最後幾個月對中國愈來愈激烈的言詞抨擊，並未破壞兩黨多年來好不容易形成的中國共識。如果當時有任何一位候選人為了短期選舉利益而與川普唱反調、鼓吹用更友善溫和的方式處理中國議題，那麼我們多年來好不容易建立的共識，可能會瞬間土崩瓦解。

接下來，美國應該要開始重新審視我們的一中政策以及過去支持一中政策的各種聲明──最早可追溯至一九七九年的美中聯合公報──然後修訂我們的政策。自從美國從與中華民國斷交並改與中華人民共和國建交，過去這四十二年裡，兩國的內部情勢、兩國之間的關係以及對外事務，已有巨大的變化，無論是政治、經濟還是外交方面，都與四十二年前非常不同。因此，美國舊有的一中政策，已經被歷史進程和現狀推向淘汰邊緣，無法應對當前局勢，我們未來不該再以它作為制定重要外交政策以及配套戰略的基礎。

舉例來說，台灣現在不僅是個蓬勃發展的民主國家，它現在也不再如幾十年前一般聲稱中華民國在法律上擁有整個中國的領土主權。此外，中國並未努力追求一中政策所倡導的和平目標；相反的，中國持續脅迫和恐嚇台灣以及希望與台灣政府維持友好關係的國家，而且這些在外交、經濟和軍事上的霸凌行動絲毫沒有緩和的跡象。

事實上，中國這幾年還持續在台灣周遭展現其不斷成長的軍事力量，而且頻率急遽增加。這正是為什麼我們要和台灣合作，在台海周圍加強並擴大軍事行動。

北京還成功地扭曲了華府的一中政策，讓世界上很多人（包括美國人）都相信美國認同中國擁有台灣的主權，但事實並非如此。美國的一中政策只是「承認海峽兩岸人民認同只有一個中國，而台灣是中國的一部分」，美國在一九八二年發布了所謂的《六項保證》來澄清美國的立場，並進一步安撫台灣政府，但這段歷史中的大部分事實，不是不為人所知，就是被誤解或被遺忘。

在重新審視美國對中國和台灣的政策時，我們也應該審視我們目前面臨的所有問題，然後以嚴謹、理性、合理及可永續進行的方式更新我們的政策。二十一世紀的政策必須更能反映我們的價值觀，比如我們對民主自由和人權的堅定信念，這代表我們必須公平對待台灣以及其民選政府。舉例來說，我們沒有理由不讓台灣成為世界衛生組織的一員（尤其在全球疫情大流行期間），也沒有理由把台灣排除在其他重要國際組織之外。

重新修訂的政策，應該要更準確地反映台灣現在的地位，重申和平解決主權問題的重要性，並迅速爭取世上其他民主國家的支持。但接下來最大的挑戰是要怎麼達成上述目標，卻又不挑起和中國之間的武裝衝突。

雖然最大的挑戰仍未克服，但二○二○年十一月我離開國防部時，還是很開心國防部主導了對中戰略的轉變，我的團隊所制定的計畫，也會繼續推動國防部和整個國家前進。即將上任的拜登政府有許多關於中國的論述，都跟我當國防部長時的立場相同，如果這個情況能夠持續，而且拜登政府能以實際行動和充足的年度國防預算，來支持我們現在的對中立場和策略（甚至能採行二○一八年《國家防衛戰略》的核心原則），我相信無論是國防部還是我們的國家，都能持續進步，因應充滿挑戰的未來。（完）

編按︰本文摘錄自《一觸即發︰一位非常時期美國國防部長的回憶錄》，經出版單位TVBS授權刊登。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法