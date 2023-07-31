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自由廣場》台灣應發展「海上無人機艦隊」

2023/07/31 05:30

◎ 方復權

烏俄戰爭持續一年多，根據媒體報導，烏克蘭去年底開始籌建全世界第一支「海上無人機艦隊」，對抗俄羅斯位於黑海的艦隊。該款海上無人機長五．五公尺、重達一噸，巡航半徑四百公里、續航力六十小時，可負荷二百公斤重物，最大速度約每小時八十公里；主要功能是進行遠程海上偵察、海岸監視、護航和協助傳統艦隊、對抗兩棲作戰等等。根據推測，今年炸毀克里米亞大橋，有效阻絕俄羅斯後勤補給線並且攻擊其黑海船艦的利器，正是烏克蘭研發的「海上無人快艇」。

他山之石，可以攻錯。對於一海之隔的兩岸戰爭而言，台灣應發展「海上無人機艦隊」，機動、迅速、便宜、有效。近年來有數起中國人民搭乘簡單的橡皮筏，偷渡到台灣的案例。除了海象佳，運氣好的因素，就是平貼海面，電子偵蒐不易。換言之，這種海上無人機具有「匿蹤」的功能，採取以小搏大，重創跨海而來的解放軍船艦，發揮決戰境外的戰略。

台灣還需要研發，從「海上無人快艇」發射海對空或海對地的飛彈系統，因為中共若侵台，前幾波的「焦土攻擊」會造成軍機場、軍艦（港）、飛彈陣地，甚至於在場官士兵，毀損大半。容易藏身的「海上無人快艇」和碉堡裡的操控人員，很可能扮演反轉戰局的角色之一。

（作者從事國際貿易）

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