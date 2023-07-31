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自由廣場》請問郭董與呂美玲們：誰才是台海和平破壞者？

2023/07/31 05:30

◎ 吳哲文

總統大選選情逐漸加溫以來，泛藍親中政治人物始終沒有放棄配合中國當局的對台宣傳策略，將大選設定為和平與戰爭的選擇，並誣指「不對中國低頭的民進黨政府、以及其抗中保台的政策，是台海兵凶戰危的原因」，宣稱「台灣人不應該跟著美國討打」「應該叫中華人民共和國來保護基隆人」的呂美玲議員，及四處推銷他所謂金門和平宣言計畫、主張兩「岸」應該政治談判，並認為應將購買武器的錢用來發展經濟，近期甚至有穿著迷彩服到廟宇參拜、一邊複述自以為的和平主張的古怪行徑，距離獨立參選只差最後幾步的郭董，都是操持此番論調的箇中翹楚。

在這群親中份子以外，國際社會是怎麼看「誰才是造成西太平洋區域局勢緊張的元兇」的問題的呢？

請問郭（右））與「呂美玲們」（左），到底誰才是台海的和平破壞者？（報社合成／資料照）

以美國國防部長奧斯汀的近期發言為例，無論是在六月在新加坡舉行的「香格里拉安保論壇」、或近日在澳洲布里斯班，偕同國務卿布林肯與澳方代表參加「美澳外長防長二加二會談」時，都明確地指出中國才是無視既有國際法秩序、試圖以其力量單方面解決國際爭端的一方，並延續既有的立場，表示美國將協助盟邦與夥伴共同對抗中國霸凌。

而日本的官方看法？日台同樣作為蒙受中國機艦擾襲及軍備擴張第一線威脅的苦主，在廿八日公開的《令和五年版防衛白書》（防衛白皮書）中，承認當前挑戰堪稱二戰戰後最險峻的同時，也多所提及中國的相關問題，日本週邊逐漸升級的軍備擴張及軍事活動挑戰中，所謂的台灣問題與南海問題、進出太平洋及日本海，以及以單方力量試圖變更東海現狀，都與中國有關；中國近年來從國防預算的持續增加，乃至於核武、第四～五代戰機及現代化水面艦潛艦等傳統及非傳統戰力的持續擴張，也都是有目共睹的事實，以致日本政府必須在去年年底推出新改訂的「國家安全保障戰略」等安保三文書，並提升防衛預算，以期更有效地對處日益嚴峻的安保挑戰。

在美日以外，澳洲廢棄與法國間的潛艦軍售案、改與美英合作組成AUKUS團隊，準備採購核能動力攻擊潛艦並建置相關的維修整備能力，甚至菲律賓在小馬可仕總統領導下，重新強化美菲國防合作，並向印度採購「布拉莫斯」超音速反艦巡弋飛彈，也都是受到中國日益張牙舞爪的侵略態勢影響而做出的應對。

因此，筆者很想請問郭董與「呂美玲們」，到底誰才是台海的和平破壞者？在國際社會都為了中國試圖以其軍力片面變更現狀而動起來的時候，只有台韓親中政客，依然為中國贊聲、將和戰責任倒置給受害者的一方，請問到底是誰的問題？而台灣人還要不要繼續放任這些親中政客，任其顛倒是非，讓他們有將台灣鎖進中國的機會？這些都是我們必須好好思考的問題。

（作者從事服務業、兼業作家）

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