自由廣場》侯爭老二 天賜良機！

◎ 秦靖

侯友宜已連續數周、數份民調坐穩老三，筆者想說，候若想拉下第二名的柯文哲，北流一．九億元爭議案將是天賜良機。

你我曾幾何時看過柯文哲會緊張到拍影片澄清？仇女言論不斷，將大家念的科系分成入流不入流的「階級制」，這兩大爭議頂多是民眾黨黨工出來當太監打圓場，說一切都是斷章取義；但北流一．九億元履約爭議款，柯文哲居然先好聲好氣說文化部不付、台北市自己付，還要蔣萬安市長相信「他不會歪哥」。

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哪有自己的帳賴給別人付的道理？柯文哲眼看爭議延燒，竟然想用師父洗腦弟子的手段，拍影片說著「北流我蓋我負責」，若重來一次還是會想辦法蓋完北流，「總要有人做憨人」，但文化部立即發出新聞稿強調，拍片不能取代證據，公文不能選擇遺忘，欠錢不要牽拖別人。行政院雖於二○一八年勉予同意擴增預算至六十億元，但核定函清楚寫明請極力避免不必要之變更設計、浪費公帑及展延工期等情事」。而代辦協議書亦清楚明定「應以核定預算為限」。

侯友宜只要每天提問柯文哲，欠款的一．九億元每個月利息高達八十萬元，可以買超過八百萬顆茶葉蛋，台北市民每個人每個月免費配發三個茶葉蛋，利息錢虛擲了多少人民納稅錢。這議題打一個星期，保證柯文哲民調落到第三名。因為最愛將SOP、財政紀律掛在嘴邊的柯文哲，做的盡是不按照行政程序的錯誤決策。

台北市長蔣萬安千萬不能墊付這筆款項，否則一旦付清，柯文哲又生龍活虎，一副你能奈他何的皮條模樣。

（作者是教育工作者）

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