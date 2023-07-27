自由廣場》秦剛事件曝習近平領導危機

◎ 楊宗新

中國外交部長秦剛在消失一個月後遭撤職，前外長王毅回鍋，此事件對習近平的領導造成兩大危機。

對中共而言，這是內部鬥爭的檯面化。秦剛的失勢，絕非官方宣稱的健康因素，也不會是外界臆測的女色、貪瀆等風紀弊案（這些幾乎存在於中國所有高官），而是角逐上位的權鬥問題。中共雖未在本屆人事布局安排接班人，但底下對年逾七旬習近平的大位早已虎視眈眈，身兼國務委員的秦剛，是目前「副國級領導」中最年輕的，既有上升機會，也易成為被針對的對象。

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中共早期有類似案例，一九五二年毛澤東將中國五大行政區書記高崗、饒漱石、鄧小平、鄧子恢、習仲勳（習近平父）調入中央，五人之中，高崗出任新成立、有「經濟內閣」之稱的的國家計劃委員會主任，黨內元老董必武對此評為「五馬進京，一馬當先」。年輕的高崗迅速竄升而志得意滿，竟試圖爭取成為毛澤東接班人，但過早暴露的野心遭到毛猜忌，迅速倒台後自殺身亡。

秦剛的火箭式攀升、旋風式倒台，際遇幾與高崗如出一轍。中國古代宮廷政治，最早被立為太子者，經常無法善終，最後上位者，往往是收斂鋒芒、默默耕耘者，例如九王奪嫡中勝出的雍正，或以韜光養晦為立身之道的鄧小平，都是如此得大位。秦剛的得勢原出於習近平信賴，一旦習有疑心，地位自然不保。

至於王毅再任外長的道理也很簡單，因為無論提拔誰取代秦剛，都不免成為下一個被放大檢視的目標，只有年長、已不存在升遷機會的王毅回鍋，才能止爭。但王毅已是外事辦主任，兼任外交部長，將使習近平一手打造的雙軌外交重回單軌，勢將限縮中國處理國際爭端時的談判空間，這是秦剛事件造成的第二個危機。

外事辦主任原是供外交部長、副部長卸任後過渡的待退閒職，美中貿易戰開始後，習近平試圖讓當時的外交部長王毅與外事辦主任楊潔篪分別扮演黑臉與白臉，期能藉由二人分進合擊獲得最大利益，如今兩個角色重歸一人，固能避免令出多門，卻也必然損及外交彈性。

（作者是公務員）

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