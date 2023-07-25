自由廣場》﹙鏗鏘集﹚進白宮論 吠聲吠影

◎ 王景弘

依英國《金融時報》「報導」，台灣總統進白宮論的寫法，和紅藍白吠聲吠影的反應，可以合理質疑那是「別有用心」之人操作，屬於中央廚房供應的菜色。

「報導」既說美國表示「關切」，又否認表示關切，明顯心虛，目的在藉此搬出陳水扁對小布希「不敬」的冷飯重炒，讓賴清德一句「親美、期望美台關係能正常化」的平常話變成「新聞」。

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《金融時報》感染季辛吉、羅德和台灣統媒的恐中症，把中國的敏感態度極大化，凡事都想像會觸怒中國，美台對這些中國的「核心」問題都要屈從。

但神經過敏症者搞錯時空–季辛吉遷就中國，是要聯中制蘇；現在中國企圖稱霸，美國與民主國家聯合，要約制中國；陳水扁冒犯小布希，主要是他失禮未回覆小布希的關切信，硬碰美國紅線。

美國畫的紅線並沒有禁止台灣尋求提升與美國關係，事實上，從一九七九年雙方調整關係談判，台灣便堅持雙方關係「有官方性質」，而雙方關係也不斷在提升。副總統賴清德點出明年大選是親中或親美的選擇，並稱如果有一天台灣總統能走進白宮，我們追求的政治目標便達成了。這些話如不添加「美國關切」辣味，根本不是新聞。

台灣藍白政客，利用辣味做文章，國民黨指控賴清德「會成為另一個陳水扁」；柯文哲很「高尚」宣稱，台灣不要做白宮外傭或選州長，應該「走進世界」，但不說怎麼「走」法。

他不屑進白宮，卻想再度訪美，並以三進AIT辦公室，見到該見的人（沒見到不該見的人）為傲。他的徒從對中國更貼心，指控賴清德「剌激中國，提升兩岸緊張」。

不屑賴清德進白宮論者還有果凍，但他貴人多忘事，四年前他炫耀在白宮前徘徊。現在卻要展現「骨氣」，翻臉難看！

（作者為資深新聞工作者）

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