自由共和國》劉佩真／半導體景氣觸底共識逐漸強化 期待復甦曙光出現

根據WSTS的預測資料可知，台灣半導體業也在歷經十一年連續增長後，二○二三年首次呈現衰退態勢，跌幅為十二．一％，反映全球經濟依舊瀰漫著高度不確定（中央社資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

根據WSTS的預測資料可知，二○二三年全球半導體業銷售額在二○一九年衰退十二％之後，連續成長三年後再度萎縮十．三％，同時台灣半導體業也在歷經十一年連續增長後，二○二三年首次呈現衰退態勢，跌幅為十二．一％，產值規模僅有四．廿四兆元，顯然二○二三年國內外半導體業景氣衰退趨勢相當確立，反映全球經濟依舊瀰漫著高度不確定，加上通膨讓民眾可自由支配的支出受到影響，進而導致終端電子產品出貨量表現未如預期，即便AI話題掀起風潮，炒熱相關半導體供應鏈，不過半導體市場依舊仍難脫離衰退，特別是整體產業的庫存水位調整由第二季延宕到第三季。

但若就各季的表現來說，目前市場尤其關注半導體業景氣的轉折點，而隨著時序來到二○二三年第三季，普遍來說，各家公司對於半導體業景氣觸底共識逐漸獲得強化，更是期待行業能有復甦的曙光出現，但預料第三季半導體業者的營運表現雖可望優於第二季，但回升的力道仍低於歷史同期水準，至於第四季各類半導體族群的景氣反彈幅度預計將有所差異，其中晶圓代工的一線大廠將優於二線業者，台積電主要是來自於全球重量級訂單回歸，除了Apple新品對於三奈米、三奈米強化版的下單外，其餘AMD、Nvidia、Intel、Qualcomm、Xilinx、聯發科等對於台積電的拉貨力道將逐步浮現；而其他業別景氣的強弱表現情況則依序為半導體封測、積體電路設計、記憶體等。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是記憶體族群方面，雖然Samsung最終加入減產行列，使得市場一度對於記憶體供需調整可望提前結束寄予厚望，惟終端需求尚未見到明顯的復甦跡象，加上SK Hynix逆勢調高中國無錫廠廿一奈米舊製程的產能，此舉對於消費性電子用的DRAM供給又形成壓力，短期內該類產品的價格恐續跌，至於其他類的DRAM乃至於NAND Flash報價的走勢，究竟能否順利於二○二三年第三季止跌，第四季出現回升，市場仍高度關注，此則牽動國內華邦電、南亞科、力積電營運的走勢。

且不論如何，二○二三年WSTS預測半導體銷售額數據中，記憶體的銷售額跌幅將由二○二二年的十五．六％擴大至二○二三年卅五．二％，而台灣半導體產值的預測，記憶體均是各項產品中表現最為弱勢的族群，其中台灣半導體業各細項行業的產值，記憶體與其他製造的廿八．七％衰退幅度，遠大於晶圓代工的負九．二％、積體電路設計業的負十二．七％、IC測試業的負十二．九％、IC封裝業的負十九．一％，顯然記憶體並未因其在二○二二中旬率先因行業進入供過於求的階段，成為半導體業中少數景氣快速反轉向下的領域，而能在二○二三年率先止跌反彈，全年數據上表現仍是不佳，此也反映記憶體市況調整的時間較原先預期長，報價要出現上揚最快將會出現在二○二三年第四季。

整體而言，預料在歷經二○二二年下半年整體科技產業景氣反轉傳遞到半導體業，而使得本產業開始進行供需調整、庫存去化的階段，二○二三年第二季可謂是此波半導體業景氣的低檔，第三季雖有所觸底回升，但幅度仍顯得有限，且並非所有領域皆出現反彈，不過第四季狀況將持續獲得改善。同時展望二○二四年則顯得相對樂觀，WSTS即預測全球半導體銷售額將從二○二三年的負十．三％轉為十一．八％，預計台灣半導體業產值年增率也將再度轉正，主要是由於二○二四年全球經濟成長率將優於二○二三年，也意謂對於半導體終端電子應用市場的出貨量將帶來成長的驅動力，況且部分領域庫存調整已告一段落，加上新興科技領域進入快速發展階段，內含的半導體矽含量與價值不斷提升將帶動我國本產業供應鏈的商機，特別是AI及車用領域，以及台積電將進入二奈米試產及一．四奈米布局、日月光投控持續深耕於異質整合封裝持續投入，相較於競爭對手仍有領先的優勢所致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法