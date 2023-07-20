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自由廣場》716遊行是柯走下坡的分水嶺

2023/07/20 05:30

◎ 愚工

七一六遊行是一場中國文革式「打著紅旗反紅旗」的遊行，更是柯文哲聲勢走下坡的分水嶺，說明如下：

一、明明是民眾黨總統參選人柯文哲的造勢活動，卻透過爭議人物黃國昌與館長打著「公平正義」大旗，並以邀請時代力量，及郭台銘與侯友宜兩位列名「四腳督總統民調」的人出席演講為煙幕，如此戲弄社會大眾的智商，目的就是，活動若如預期，真有十萬人參加，那就是柯文哲魅力夠，如今只有一～三萬人（各界估算不一），這時就是怪黃國昌與館長號召力不夠，這種行為再度曝露柯文哲「爭功諉過，投機取巧，信口雌黃」的人格特質。

二、.當天時代力量主席王婉諭演講切中事實，鏗鏘有力令人動容，豈料談及柯文哲的部份時，被聽眾噓聲及倒讚以對，同時以「小燈泡的傷心往事」刺向小燈泡母親王婉諭，再度證明這個場子的確是柯文哲的造勢場子及其徒眾的冷血，更詭異的是，事後柯文哲解釋聽眾所以給王婉諭噓聲及倒讚，是因為「王婉諭批評了黃國昌，而這是黃國昌的場子」，柯文哲的解釋再度佐證其「爭功諉過，投機取巧，信口雌黃」的人格特質。

三、當天柯文哲的競爭對手侯友宜上台就被噓聲及倒讚以對，雖是侯友宜著了柯文哲的道，自取其辱，但如此猛追窮寇的結果，將把理性的淺藍支持者推回侯友宜身邊，其實損人不利己。

柯文哲當年披著墨綠的外衣，藉民進黨之力當選台北市長後，立刻露出狐狸尾巴，謾罵民進黨，唱衰台灣，勾搭中共，然而中共不是省油的燈，仍將柯文著定性為「鬼話連篇！信口雌黃無底線」，套句中國網路流行語就是「智商一五七，可惜長了一張嘴」，這次再經七一六事件的驗證，柯文哲聲勢開始在兩岸走下坡，最終泡沫化，將再度證明「低估人民智慧將自食惡果」的箴言。

（作者從商）

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