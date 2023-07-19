社論》熱情台灣 民主台灣

馬英九，以基金會名義，邀請中國大學生暑期來台交流。該基金會表示：兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是一個很重要的指標，畢竟兩岸的未來是在年輕人。來客說，非常喜歡熱情台灣。我們倒要提醒，除了熱情台灣，別忘了更值得觀察的民主台灣。現在，正值二○二四總統、立委選舉起跑階段，各黨提出不同的立場、主張，相同的是都必須爭取選民認同。民主台灣，選舉是獲得合法權力的唯一途徑，無所謂一黨專政。

馬英九為來客所安排的行程，到底是認識台灣，或是誤解台灣，且由社會公評。至少，來客可以在台灣的自由空間裡，接觸到不同於中國媒體、馬英九們所提供的資訊、觀點。例如，七一六凱達格蘭大道活動，令來客感受到台灣特殊的活力和民主，而這場在台灣司空見慣的遊行，也足以令來客同時感受到，權力取得與監督權力的公開性。只要願意敞開自己的心胸，大可在台灣吸收多元資訊、觀點，更可藉由不受限制的網路，了解自由世界的真相。有一種初體驗，千萬不要錯過：中國外交部長秦剛消失現象，在中國看不到的報導，台灣卻提供了各種不同的消息、解釋，可以滿足你們知的權利。

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馬英九基金會說，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策。年輕人，可以影響政府決策，在台灣乃是常識。馬英九執政末期，二○一四，太陽花運動，硬是把黑箱的「服貿協議」擋下來。當時的主角，跟來客一樣是大學生。他們揭竿起義，佔領立法院議場，獲得社會各界聲援，以及王金平院長支持。台灣大學生的太陽花運動，影響了香港的公民抗爭運動。可惜，在新冠疫情期間，趁國際多事之秋，北京治理整頓香港，鐵腕推行國安法，民主人士、自由媒體抓的抓、逃的逃，令香港變成萬馬齊喑。稍加比較台灣媒體與中港媒體，來客很容易就會發現：台灣不是中國的一部分。

講到台灣的太陽花運動，令人油然聯想起一九八九的六四事件。胡耀邦過世，北京大學生帶動的天安門悼念活動，短時間內便遍及全國。那些在廣場被屠殺的大學生，約略來客現在的年紀。三十多年過去了，事後多年才出生的來客，無法從姓黨媒體了解實情，敏感的關鍵字也無法從網路搜索。馬英九卸任總統後說，他在台北市長任內講過的「六四不平反、統一不能談」，態度並未改變。這次暑期交流，大家不妨在台灣這個自由天地，深入了解三十多年前學長們的愛國情操。特別是，不妨好好利用機會，請馬英九談談「六四對兩岸關係的影響」。這方面，馬英九常說他做了很多努力，應該很樂意跟大家分享：台灣能，為何中共不能？

台灣現在的焦點議題，非二○二四總統、立委選舉莫屬。主辦單位理當盡量安排來客體驗民主嘉年華會，如果沒有的話大可主動提出要求，因為這是「中國式民主」沒有的盛會。尤其是，在中國媒體無法發聲的「主流民意」，值得你們去傾聽其中深意。北京領導人總是說，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」。「中國式的民主」，我們很難理解，因為台灣跟美國相近，自主選民可以造成政權輪替。反觀，中國共產黨，一黨專政不容挑戰，習近平更不准妄議。「零八憲章」主要起草人劉曉波，因為觸犯天條大牢伺候，二○一○獲頒諾貝爾和平獎照關不誤，二○一七以政治犯身分為國捐軀。這位專制中國的吹哨者，以及新冠疫情的吹哨者李文亮，他們所代表的「中國良心」，在民主台灣不可能遭遇那些悲劇，因為台灣有定期舉行的選舉，人民是最高的頭家，政黨政客都是公僕，呼之即來揮之即去。

在台灣的時間雖短，即使在最統、最藍的媒體，來客都不難察覺一種氣氛，那就是，民主國家、國際組織紛紛譴責中國企圖以武力改變台海現狀、破壞以規則為基礎的國際秩序、習近平是挑釁者。這樣的事實認定，截然不同於中國的官方說法：「根本原因是美方的對華認知出現的問題，由此制定的對華政策自然也偏離了正確軌道。」我們的建議倒是，把握將近十天的體驗機會，盡量接觸中國封閉空間所排除的資訊、觀點，回到中國之後給自己更平衡的學習成長機會。如果說有所期待於來客，與其說是改善兩岸關係，不如說是先改變中國。而馬英九關心中國未來，如能邀請流亡海外的中港民運人士，以及達賴喇嘛、熱比婭訪台，更令人激賞。

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