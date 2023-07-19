晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》熱情台灣 民主台灣

2023/07/19 05:30

馬英九，以基金會名義，邀請中國大學生暑期來台交流。該基金會表示：兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是一個很重要的指標，畢竟兩岸的未來是在年輕人。來客說，非常喜歡熱情台灣。我們倒要提醒，除了熱情台灣，別忘了更值得觀察的民主台灣。現在，正值二○二四總統、立委選舉起跑階段，各黨提出不同的立場、主張，相同的是都必須爭取選民認同。民主台灣，選舉是獲得合法權力的唯一途徑，無所謂一黨專政。

馬英九為來客所安排的行程，到底是認識台灣，或是誤解台灣，且由社會公評。至少，來客可以在台灣的自由空間裡，接觸到不同於中國媒體、馬英九們所提供的資訊、觀點。例如，七一六凱達格蘭大道活動，令來客感受到台灣特殊的活力和民主，而這場在台灣司空見慣的遊行，也足以令來客同時感受到，權力取得與監督權力的公開性。只要願意敞開自己的心胸，大可在台灣吸收多元資訊、觀點，更可藉由不受限制的網路，了解自由世界的真相。有一種初體驗，千萬不要錯過：中國外交部長秦剛消失現象，在中國看不到的報導，台灣卻提供了各種不同的消息、解釋，可以滿足你們知的權利。

馬英九基金會說，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策。年輕人，可以影響政府決策，在台灣乃是常識。馬英九執政末期，二○一四，太陽花運動，硬是把黑箱的「服貿協議」擋下來。當時的主角，跟來客一樣是大學生。他們揭竿起義，佔領立法院議場，獲得社會各界聲援，以及王金平院長支持。台灣大學生的太陽花運動，影響了香港的公民抗爭運動。可惜，在新冠疫情期間，趁國際多事之秋，北京治理整頓香港，鐵腕推行國安法，民主人士、自由媒體抓的抓、逃的逃，令香港變成萬馬齊喑。稍加比較台灣媒體與中港媒體，來客很容易就會發現：台灣不是中國的一部分。

講到台灣的太陽花運動，令人油然聯想起一九八九的六四事件。胡耀邦過世，北京大學生帶動的天安門悼念活動，短時間內便遍及全國。那些在廣場被屠殺的大學生，約略來客現在的年紀。三十多年過去了，事後多年才出生的來客，無法從姓黨媒體了解實情，敏感的關鍵字也無法從網路搜索。馬英九卸任總統後說，他在台北市長任內講過的「六四不平反、統一不能談」，態度並未改變。這次暑期交流，大家不妨在台灣這個自由天地，深入了解三十多年前學長們的愛國情操。特別是，不妨好好利用機會，請馬英九談談「六四對兩岸關係的影響」。這方面，馬英九常說他做了很多努力，應該很樂意跟大家分享：台灣能，為何中共不能？

台灣現在的焦點議題，非二○二四總統、立委選舉莫屬。主辦單位理當盡量安排來客體驗民主嘉年華會，如果沒有的話大可主動提出要求，因為這是「中國式民主」沒有的盛會。尤其是，在中國媒體無法發聲的「主流民意」，值得你們去傾聽其中深意。北京領導人總是說，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」。「中國式的民主」，我們很難理解，因為台灣跟美國相近，自主選民可以造成政權輪替。反觀，中國共產黨，一黨專政不容挑戰，習近平更不准妄議。「零八憲章」主要起草人劉曉波，因為觸犯天條大牢伺候，二○一○獲頒諾貝爾和平獎照關不誤，二○一七以政治犯身分為國捐軀。這位專制中國的吹哨者，以及新冠疫情的吹哨者李文亮，他們所代表的「中國良心」，在民主台灣不可能遭遇那些悲劇，因為台灣有定期舉行的選舉，人民是最高的頭家，政黨政客都是公僕，呼之即來揮之即去。

在台灣的時間雖短，即使在最統、最藍的媒體，來客都不難察覺一種氣氛，那就是，民主國家、國際組織紛紛譴責中國企圖以武力改變台海現狀、破壞以規則為基礎的國際秩序、習近平是挑釁者。這樣的事實認定，截然不同於中國的官方說法：「根本原因是美方的對華認知出現的問題，由此制定的對華政策自然也偏離了正確軌道。」我們的建議倒是，把握將近十天的體驗機會，盡量接觸中國封閉空間所排除的資訊、觀點，回到中國之後給自己更平衡的學習成長機會。如果說有所期待於來客，與其說是改善兩岸關係，不如說是先改變中國。而馬英九關心中國未來，如能邀請流亡海外的中港民運人士，以及達賴喇嘛、熱比婭訪台，更令人激賞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書