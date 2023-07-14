自由廣場》共產黨從不與神同行

◎ 秦靖

柯文哲口口聲聲說著自己是「墨綠」，卻說「蔡英文、賴清德不能拜中國媽祖、關公，因為祂們都是中國來的中共同路人」，用這種話語來顛倒「抗中保台」的初衷，讓藍營群眾聽得爽，以博取選票。

耶穌認定自己是猶太人，難道非猶太人就不能信仰耶穌？台灣人信奉媽祖、關公，那是宗教信仰自由，難道就要因此而被植入「一個中國」的政意識形態？英法兩國人民大都信仰基督教或天主教，那英法百年戰爭是打辛酸的嗎？用「屬地主義」挑撥政治對立，柯文哲的人格與智商低落至極。

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再者，共產黨員是徹底的「無神論」者，心中無神明，不尊敬神明，那麼媽祖、關公怎會是柯文哲口中所稱的「中共同路人」？

誰才是「中國同路人」？中共軍機天天恫嚇台灣，他們視若無睹，還嗆台灣政府怎不把軍機打下來？不斷催眠台灣人，說九二共識才是保台良方，而完全無視國際上所謂「一個中國」就是中華人民共和國的解釋。

這些「中國同路人」總是片面認定台灣政府挑釁中國，又想像以為，中國武漢封城、一敗塗地時台灣在「幸災樂禍」。當柯文哲謾罵政府仇中、挑撥藍綠對立時，那種「幸災樂禍」的神情，真是枉為知識份子。

台灣社會不需要再來一個柯文哲，極度物化、貶抑女性，極度封建思想，自以為是皇上，罵下屬如「太監」或「狗」，思想搖擺、左右投機，言論初一、十五不一樣。厭惡藍綠的柯粉是要如何定義柯文哲白中透紅，想當藍營共主、又想搶綠營選票的「霓虹色」？

（作者是教育工作者）

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