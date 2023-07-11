自由廣場》美國的圍師必闕，窮寇勿迫之道

◎ 林逸民

繼美國國務卿布林肯之後，美國財政部長葉倫接續訪問中國，中國也再度高規格接待，中國連續向美國重要官員敞開大門，透露出明確訊息；美國的因應方式也顯示美國對處置中國，胸有成竹。

歐美戰略研究也相當熟悉東亞中原戰國時代齊國出身、吳國成名的戰略家孫武所著的《孫子兵法》，其中〈軍爭篇〉提醒「圍師必闕，窮寇勿迫」：包圍敵人的時候，要故意留一條活路，追擊窮途末路的敵人，也千萬不要去逼迫他，敵人認為還有生路，就不會拚死抵抗。

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如今中國正是面臨全面包圍、窮途末路，中國唯一的主要盟友俄羅斯現在泥菩薩過江，眼看成為拖油瓶，中國內部問題更是已經積重難返，全球疫情過後，各國經濟都快速復甦導致大缺工，唯獨中國青年失業率高達兩成，連零工經濟也崩潰，五成找不到工作。

中國的地方金融壞帳一一引爆，貨幣也陷危機，人民幣匯率不斷下跌，迫使人行罕見出手阻貶，不僅地方財政因為房地產與地方金融連動而普遍陷入破產風暴，連同中央財政也風雨飄搖，為此不惜「割韭菜」包括坑殺馬雲的螞蟻金服七十一億人民幣巨額罰款。

屋漏偏逢連夜雨，中國身為最大碳排放國之一，是極端氣候的始作俑者，自作孽不可活，如今慘遭極端氣候反噬，水災造成慘重損失的同時，嚴重旱災造成缺水缺電，高溫與水旱災摧毀糧食生產，使得中國改善糧食自給努力成為泡影，原本好不容易縮小的糧食缺口，一口氣拉大。

中國若挑起戰爭，糧食進口勢必中斷，這也是中國十幾年來想方設法拉高糧食自給率的原因，如今卻全盤失敗，以至於走火入魔，出現「退林還耕」瘋狂政策，「水稻上山」破壞水土保持，在極端氣候下卻只是全被沖毀，「退路還田」更引發各種造假種田「大躍進」風格的怪現象。

中國的戰爭工具也有基本問題，屢次繞台的山東、遼寧艦，眾所周知老舊毫無戰力可言，真正開戰倚靠的是福建號以後的新造航空母艦，但是福建號下水已經滿一年，至今仍未進行海試，艦上設施尚在施工，實際要能起降戰機遙遙無期。

中國的慣性是若自認強大，就倨傲拒人於千里之外，顯示自己「不向帝國主義低頭」，但如今在國家全面性失敗下，中國屢屢接待美國高級官員來訪，即是透露出求和訊息，美國也網開一面，圍師必闕，釋出雙方仍可繼續經貿的善意，讓中國看見一線生機，以此確實地降低了中國盲動的可能性。

可以說，中國已經牢牢被壓在美國的五指山下，台灣面對戰爭的風險，在美國穩穩操控下逐漸降低。台灣人可更有自信，不需驚慌自己嚇自己，但也仍需繼續自強備戰，只要備戰越確實，就能將戰爭的機率進一步降低到零。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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