社論》服貿禍台 莫忘香港殷鑑

明日七月一日，逢香港歸併中國廿六週年。中共在這幾年升高干預，香港的政治社會情勢迅速惡化，所謂五十年不變，成了最大謊言，也是港人最大夢魘。（法新社）

明日七月一日，逢香港歸併中國廿六週年。中共在這幾年升高干預，香港的政治社會情勢迅速惡化，所謂五十年不變，成了最大謊言，也是港人最大夢魘。為了消滅民主自由聲音，北京祭出港版國安法，透過不斷地政治抓捕，破壞人權，恐嚇香港民眾。另以「愛國者治港」凌駕「港人治港」，到北京的「全面管治」，更與香港基本法所承諾的雙普選目標、港人參政權利等背道而馳。香港曾是中國通往世界的門戶，在北京加強控制下，香港已從國際化轉為內地化，中共的對外承諾有如一張廢紙，民主世界必須警醒。

香港情勢的變化軌跡，看到北京如何一步一步，緊緊地牢抓，成其籠中鳥。二○○三年七月一日，北京為國安管控要港府制訂基本法二十三條，逾五十萬名香港民眾上街頭反對。該年雙方簽署CEPA（關於建立更緊密經貿關係的安排），在短時間大幅向中國開放，表面帶動經濟，但實施多年以來已造成資金外流、擴大貧富差距現象。中共利用香港經濟日漸依賴中國，滲入香港社會。面對港人爭取民主自由，二○一五年，港府與北京簽署「服務貿易協議」，兩地經濟融合更深。中共在金融、政治及經濟活動方面對香港的影響不斷增加，除升高香港經濟的連帶風險，紅色勢力並迅速輸入。這幾年雖發生雨傘革命、反送中等公民運動，但遭遇北京的強力壓制。香港不論在政治自由、新聞自由或國際金融中心指數等多項國際評比排名持續下降，北京聲稱一國兩制治港，實際上，再無兩制，只剩一國。

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中共對香港的操控手法，與對付台灣，具高度的相似性。二○一○年，台灣在馬政府執政下，對中門戶洞開，與北京簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議）。與香港CEPA一樣，都是以經濟整合為名，實則在經濟與政治上，達成「一中市場」的終極吞併。同樣的，依據這架構所簽署的協議，例如服貿協議，經由上千種行業開放，開門揖盜，一舉讓中國進入服務業等內需產業。然而，我們慶幸擁有民主體制，一場太陽花學運，帶動公民意識的覺醒，阻止了兩岸服貿協議的生效實施。之後的政黨輪替，重新調整對外政策，扭轉馬八年錯誤的親中路線。缺少民主自由的香港，面對中共以經促政手法，只能全盤接受，乏於說不的力量。經濟若受制，政治也受控，上層建築立基於下層建築，中共利用這淺顯道理，染指香港。降低對中國的經濟依賴，這是我們必須繼續前行的對外道路，卻有政治人物與政黨鼓動重啟服貿，這是意圖把台灣再鎖入一中，討好北京，要把我們帶向與港人同樣的命運。

親中政客的不負責任，中國國台辦順勢要求說︰「協議的權威性應該得到維護」。姑且不論在民主國家之間，行政部門所達成的協定或條約，常還要經過國會同意等民主程序，被擱置的案例亦是所在多有。兩岸之間存有多項協議，但中共是任意解釋或不願落實的慣犯，包括片面禁止台灣特定農漁產品，對於赴中台商與民眾的權益，乃至人身安全等，都難有保障，居然還大言不慚指稱協議的權威性應該得到維護。香港的命運，也是中共推翻對外承諾的最鮮明惡例。北京為了阻擋英國等國際社會關切香港民主，曾悍然表示一九八四年兩國發表的「中英聯合聲明」已是歷史文件，不再具任何現實意義。當年中英雙方領導人見證簽署的聲明，中共都敢不認帳了。台灣仍有人無視中共本質，妄想與其和談、重啟服貿，或簽「和平宣言」。只要翻開中共過去紀錄，再看如何對付香港，應該就要腦醒了。

反服貿運動十年之際，政客重啟服貿之議，就是禍台。經濟部長王美花強調，台灣與中國不同，近十年變化已是全球對中國體制有疑慮。她反問想重啟兩岸服貿的人說︰「台灣已融入國際供應鏈，現在是時候嗎？」「其他的國家怎麼看待台灣？」這是要告訴國人，我們被馬政府鎖在中國八年，國際社會面對台海時，多是先看北京，然後才考慮台北。但我們現在不僅是民主盟邦的重要夥伴，在經貿或科技供應鏈上，在全球有不可或缺的戰略地位。此刻卻有人鼓吹投向中國，徒增他國疑慮，背離國際主流。此等自毀路徑，是愛台還是害台，是讓台灣更安全，還是授人以柄，自斷臂膀，給中共更多脅迫台灣的工具，提高其併吞野心，而使台灣更為不安全。香港殷鑑，應要能更看清楚。

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