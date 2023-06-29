自由廣場》《經濟學人》談中國用媽祖統戰

◎ 蕭文婷

六月初一天早上，在師大路某診所外牆看到一張海報：「當青年遇見禪，2023年大陸寺院參訪營」，招募十八歲至三十五歲未婚青年，食宿全免，在學生還補助八十％交通費（船票或機票）。

去年八月三十一日，聯合國發布「新疆人權報告」，再一次證明中國是沒有宗教自由的國家，卻針對台灣青年辦理幾乎免費的寺院參訪團，值得關注。

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巧的是，到了本月十五日，英國《經濟學人》也刊登專文China hopes Mazu, a sea goddess, can help it win over Taiwan（中國希望媽祖能夠幫他們贏得台灣），談到疫情趨緩後，台灣媽祖聯誼會的頭人在今年二月會見中共台辦室主任宋濤，討論如何利用媽祖促進「兩岸一家」，意在影響二○二四年台灣總統大選。文中提到，台北一間小小的泰安宮的主持人去中國參訪，被奉為上賓，甚至發展一些生意往來。然而湄州媽祖廟是屬於中國共產黨的組織（China’s People’s political consultative conference），以宗教之名，用文化交流等名義行統戰之實：「這些從台灣去的進香團參訪團會形成一個群組，有利於假新聞的擴散」。

台灣大部分人不見得關心政治，但對神明「指示」卻非常重視。中國利用宗教進行統戰，這種滲透的力量相當驚人。而若黑道藉機滲透、把持，更令人憂心。二○一八年《天下雜誌》刊登「白狼的統促黨比你想的更接地氣！」就報導白狼在各地宮廟的佈局。二○一九年《鏡周刊》也深入報導「白狼自稱中共同路人 統促黨滲透30宮廟爆染紅危機」。

今年媽祖慶典聯合報有個很可笑的標題：「近年最和平的一次，白狼會顏清標大甲媽順利通過…」這是要大家感謝「中共同路人」？感謝「曾犯下貪污、槍砲、殺人未遂、教唆頂替、盜匪和加重強盜罪等罪行」的「冬瓜標」？

《經濟學人》專文最後一段提到，中國共產黨把自己偽裝成民間信仰的代言人，把台灣政府變成民間信仰的反對者。我也不知道台灣政府能夠怎麼做，然而，看著聯合國認證、沒有宗教自由、沒有言論自由的中國共產黨假宗教之名行統戰之實，真的很令人著急、心焦！

（作者為醫師，美國台僑）

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