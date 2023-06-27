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社論》連簡單事實都要爭辯的美中關係

2023/06/27 05:30

不論從共產黨國本質、國際評比、習近平的主觀意識，都顯示拜登所說的「習近平是獨裁者」符合現實與常識。（法新社合成照）

美國總統拜登二十日在政治募款活動說，他二月下令擊落中國偵察氣球時，習近平根本不知氣球在那裡，習如此震怒，「我是說真的，對獨裁者來說，沒掌握狀況可是無比難堪」。拜登稱習近平為獨裁者的談話，引起中國強烈不滿，為似乎邁向和緩的雙方關係，再激起一片漣漪。

中國宣稱拜登「嚴重侵犯中國政治尊嚴，構成公開政治挑釁」。然而，習近平是獨裁者的事實，世人皆知，拜登兩天後仍重申此言。在與印度總理莫迪會談之後，對新聞界強調他的直言不諱「不會有太多改變」，還間接批評中國政府制度，「美中關係不像美印關係那樣處於現今的狀態，一個根本原因是，我們都是民主國家，彼此尊重」。儘管他申明，仍期待很快與習近平會面。

中國的強烈反應，有其政治文化基因。首先，這攸關中國傳統的面子。打破中共常規而邁向黨國一把手第三任期的「習大大」，天縱英明，豈容被戴上「獨裁者」帽子，拜登真是太沒禮貌了。其次，在一黨專政的國度，習近平不容異議；即使是如實描繪，拜登主政的美國也問題百出，世局「東升西降」，有什麼資格對中國「說三道四」？更讓中國憤怒的，美國國務卿布林肯十九日剛結束中國行，嘗試和緩兩國關係，拜登次日即有此發言，不知居心何在？中國因此「強烈不滿，堅決反對」。

中國的反應，一如以往，內外有別。對外，中國官方氣急敗壞，宣稱拜登所言「極其荒謬，嚴重違背外交禮儀」。對內，官方所控制的媒體，二十二日都未報導。不僅如此，中國還不改一貫作風，在國際社會展開「消毒」，反制拜登的如實發言。

中國駐美大使謝鋒除了提出「強烈抗議」，還在華府的「美洲國家組織」（OAS）年會，以「全過程人民民主」為習近平強辯。按這一由習近平二○一九年提出、並經中共二十大去年定調的「中國式民主」，中國不斷發展具中國特色的民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。中國因此在現代化、人權、民主「取得歷史性成就」。從而，民主未必普世皆然，中國有自己的模式。

然而，國際媒體不買單。英國《衛報》上週引據非政府組織「人權評量倡議」（HRMI）評比，指自二○一七年以來，中國在多項指標都是世界上人權紀錄最差的國家。值得注意的，外交老手的拜登前此即曾說過，中國本質上是獨裁政權，「沒有其他領袖會想成為習近平」；去年五月，他還向美國海軍官校畢業生說，習近平在美國大選後曾打電話給他，聲稱「專制體制將主宰世界」，因為世事瞬息萬變，民主需要凝聚共識，曠日廢時，「而你沒有時間」。

從而，不論從共產黨國本質、國際評比、習近平的主觀意識，都顯示拜登所說的「習近平是獨裁者」符合現實與常識；所謂「全過程人民民主」、「中國特色社會主義民主」，都只是黨國當局掩耳盜鈴，扈從塗脂抹粉的說詞，禁不起事實檢驗。誠然，有如「人權評量倡議」所指出，中國在食物權、健康權和住房權的國際評比較有表現，但其人權自由紀錄顯為舉世最差；再證諸其他國際非政府組織歷來評比，這已是公論。

即使習近平告訴拜登的「專制有效論」，以剛和緩的武漢肺炎處理為例，也與事實大相逕庭。世人記憶猶新，武漢肺炎三年多前由中國傳出，當局大部分時間厲行「清零」政策，不分時間地點實施嚴厲封鎖，初期曾有部分成效，中國對此沾沾自喜。然而，由於自產疫苗效力差，高齡族群施打率偏低，很少人敢對「清零」政策公開唱反調，最終讓中國付出慘重代價後才改弦更張，堪稱災難性失敗。

從表面看，源自羅馬時代政治的「獨裁者」，權力不受約束，行動不需經由冗長程序，面對的異議、監督、究責較少，有時還能推出重要但不受歡迎的政策，相較於紛亂的民主法治，一定期間的效能或許較高。然而，獨裁統治在道德上站不住腳，現實上權力定於一尊，獨裁者必陷於偏聽，難以掌握全盤狀況，統治最終實不如民主獨立思考與自由開放討論。歷來暴君常勢如中天，政權卻易毀於一旦。從習近平處理武漢肺炎、普廷侵略烏克蘭，世人俱見獨裁專斷為國家社會帶來的禍害。

「習近平是獨裁者」，世人皆知的簡單事實，卻激起漣漪，足見美中關係要正常發展，前景多艱。

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