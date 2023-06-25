自由廣場》破除「非綠大聯盟」的策略！

◎ 秦靖

某家民調公司日前曾公布民調顯示，絕對不投給民進黨的民眾達50.45%。這意味著賴清德如果在一對一的總統大選PK中很難拿到過半數的選票，更意味著去年底新竹市長那場藍白合的選戰模式可能被複製，侯友宜或是柯文哲其中有一人會淪為林耕仁被嚴重棄保的角色。

國民黨在去年底的縣市長選戰成功操作了「仇恨值」的惡質打法，但也種下藍綠選民壁壘分明、互相討厭對方的「因」。更隨著柯文哲最愛爽罵「藍綠一樣爛」的幹話，培養出一批堅定不移的年輕柯粉，賴清德一定要正視「非綠大聯盟」仇恨值思維下的選舉變因。

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近日，新竹市議會議長許修睿表態力挺站在身旁的侯友宜，呼籲非綠大結盟，一起下架民進黨，現在民調老三的侯友宜不知是否有著「林耕仁恐懼」。

去年底的新竹市長選戰，擔任國民黨林耕仁競選總部主委的許修睿議長完美地主導棄保策略。選前五天嘴巴裡說著支持自家候選人林耕仁，卻跟民眾黨眉來眼去操作棄保策略，成功保送民眾黨高虹安當選新竹市長，「非綠大聯盟」的仇恨值思維絕對在2024年總統大選有其相當程度的殺傷力。

自曝二○一六年中國要他選總統的柯文哲在親共的路線上「領跑」，更落實華府兩岸專家葛來儀所謂「北京傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲」的說法。柯文哲在民調爬升至第二名之後就傳出主張「重啟服貿」的政策思維，比國民黨更親共，想要當「非綠大聯盟」共主的野心不言可喻。

既然自稱「墨綠」的柯文哲可以搶國民黨的選票，厭惡「藍綠一樣爛」的年輕柯粉也視而不見，反而歌頌中心思想搖擺的柯文哲很有謀略，那民進黨更該主動招手國民黨內的本土派出走，讓台灣只剩親共、親台兩條路線。

強化「非綠大聯盟」就是「親共聯盟」，年輕柯粉願意追隨嗎？二○一四年的反黑箱服貿運動造就了「太陽花學運」，反國民黨親共的「公民不服從」行動更啟發了香港的抗爭活動。柯文哲在那時收割了年輕人的選票，如今卻說他當年只反「黑箱」、不反「服貿」，這般價值搖擺的候選人完美詮釋了投機政客的角色，年輕人支持嗎？

民進黨始終站在台灣立場上執政，唯有聯合國民黨內的本主派穩定超過半數，「非綠大聯盟」、「下架民進黨」的仇恨值策略才會破功，親共路線才不會光明正大地在台灣登堂入室！

（作者重從事教育工作）

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