自由廣場》中共對美以商圍政不會得逞

◎ 陳永昌

在美國國務卿布林肯訪問北京前夕，中國國家主席習近平先會見微軟創辦人比爾蓋茲，刻意示好是：「今年在北京會見的第一位美國朋友」，意有所指強調：「中美關係基礎在民間」。美中關係螺旋式惡化之際，中共祭出「以商圍政，以民逼官」慣用伎倆，拉攏美國企業界，以經濟利益為誘餌，促使美國億萬富豪發揮社會影響力左右華盛頓當局決策。

官方互動瀕臨冰點，北京當局不想單方面承擔兩國關係破局壓力，刻意操弄軟硬兩手策略，破口鎖定美國商業界，尤其在中國經濟反彈乏力情況下，更有必要懷柔美國企業巨擘。

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首先，蘋果執行長庫克三月底出席中國官方主辦論壇，公開演講輸誠：蘋果與中國共同成長，「是一種共生關係」，新上任國務院總理李強親自接待；接下來，特斯拉執行長馬斯克接棒，見到國務院副總理丁薛祥與外交部長秦剛等人，馬斯克表態反對美中「脫鉤斷鏈」，形容兩國利益交融如同連體嬰般密不可分。兩人發言高度符合北京當局宣傳口徑，拉抬中國市場吸引力，協力將兩國交惡責任移轉回華盛頓當局。

最後重頭戲由比爾蓋茲與習近平粉墨登場。習近平會見比爾蓋茲，安排在最高規格釣魚台國賓館，兩人並排平起平坐，頗有禮遇味道。習近平接見布林肯，則是安排於北京人民大會堂，習近平一人獨坐主位，美中兩國官員左右兩側排排坐，營造出「以上對下」倨傲姿態，有意羞辱遠道而來美國首席內閣部長。兩相對照，凸顯兩國互動僵局短期內難以破冰。

五月底，美國最大銀行集團摩根大通於上海主辦全球中國峰會，出席者包括星巴克執行等大咖，賣力協助中國招商，摩根大通總裁戴蒙強調：「無論順境逆境，都會留在中國發展」。數度名列財政部長熱門人選的戴蒙，被視為民主黨內取代拜登的可能人選之一，比起退出經營第一線的比爾蓋茲，政經影響力有過之而無不及，此行卻備受冷落，只有見到上海市委書記陳吉寧。戴蒙離開中國後，馬上接著訪問台灣，返美後與民主黨溫和派國會議員會談，又表態稱讚拜登政府中國政策正確，支持美中關係「去風險化」，種種溫和理性言行，並非聽話「乖乖牌」，難怪習近平沒有挑中戴蒙，獨獨青睞只談慈善公益的比爾蓋茲！

隨著二○二四大選年腳步越來越近，美國朝野跨部門抗中「華盛頓共識」更加強化鞏固，沒有哪一位總統候選人承擔得起對中共軟弱退讓罵名，更何況是屈服在企業界遊說施壓下，北京當局以商圍政如意算盤不會得逞。

（作者是企業專業經理人）

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