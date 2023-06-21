自由廣場》讓「垃圾時間」變黃金

◎ 薛慧枝

拜讀貴刊〈會考後的垃圾時間〉投書，提到國、高中會考、學測後到畢業的這一段垃圾時，確實是制度所造成的問題，不論是將畢業典禮提前，還是會考時間延後，都值得主管當局深思並研擬對策。

然而，在制度面尚未改變之前，身為第一線的教師，是否可以率先做出改變？先前曾教過的學生，在拿到畢業紀念冊後找我簽名，她意有所指地笑問：「老師你們現在的錢很好賺吧？只要坐在教室做自己的事，很輕鬆，不用上課，當薪水小偷，學生都在玩自己的喔！」我告訴她：「我都有在上課，不是薪水小偷喔！」

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三年前任教畢業班，這段「垃圾時間」，我帶孩子們看「芬妮的勇敢旅程」電影，運用故事六步驟分析影片，認識納粹的迫害與勇敢的芬妮；請學生上網搜尋鍾肇政、鍾肇政生活園區相關訊息，了解本土國寶作家；介紹一間獨立書店，發掘在地特色店家。然後嘗試將以上素材編輯成報紙，上台發表，互相觀摩成長。對即將升高中的他們，「垃圾時間」不僅不留白，還學到WORD編輯排版這項可以帶著走的能力，以及無形的素養能力。

今年，又再帶三個畢業班，因為畢業典禮時間提前，「垃圾時間」縮短，時間有限。就以「故事課」為主軸，運用報紙內容仿寫警世故事；接著從雷丘律師的業配文，找出所有故事哏；然後觀賞泰國勵志廣告「漂浮的足球場」，以及埃及溫馨影片「另一雙鞋子」，運用故事六步驟分析兩部微電影；最後，再依照英雄十二旅程的故事架構，讓學生到圖書館以書名來編寫微劇本。期間，自然有極少數想耍廢擺爛、不滿的聲音，也有學生質問我：「跟其他老師一樣放輕鬆不是很好嗎？」秉持著教學正常化，我溫和地堅持著。中間偶爾也會配合各班煮火鍋、烤肉或參訪，極力成全他們的活動。

畢業前，他們跟其他老師反映說：「國文課好有趣，可以自己編劇、寫故事呢！」我認為「垃圾時間」其實是可以變「黃金」，端賴第一線的師長們，如何使其華麗變身？至少在制度面轉變前，我們可以用行動來改變，讓學生和我們都可以成為更好的自己，不是嗎？

（作者是國中教師）

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