自由廣場》從小馬洞頭骨談認識台灣

◎ 李壬癸

日據時代的台灣學生都要學日本歷史和地理，並得向日本天皇效忠，對台灣的歷史和地理卻完全沒有概念。

一九四五年日本戰敗，放棄台灣、澎湖之後，中國國民政府接收了台灣，台灣學生也只要學中國的歷史和地理，依舊對台灣的歷史和地理一無所知。我在小學時曾經歷過這兩個不同的政權，都把台灣當作邊緣地區，在學校所學的，都跟台灣本土沒有任何關聯。

請繼續往下閱讀...

李登輝總統是第一位提倡台灣主體性的元首。他曾經公開聲明：「九二並沒有共識」，中國談判代表唐樹備對此也深表遺憾，他感嘆地說：「談了幾年卻一事無成」。如今國民黨卻仍然緊抱著「九二共識」不放，只是配合中國共產黨官方的片面說辭罷了。只差還沒有接受一國兩制，否則就跟香港一模一樣了。

離開學校後，我才開始對台灣的歷史和地理有所認識。因為研究上的需要，自己去找相關的資料逐步學習而來。我調查研究各種台灣南島語言，得要知道各族群的地理分布及其自然環境，附近有什麼山脈和河流。對於台灣各種野生動物的習性和常用植物的相關知識，很多都是從原住民朋友學來的。

在冰河時期，台灣跟亞洲大陸相連，各種野獸都是從陸地走過來的，比人類還早到台灣來。那麼人類最早到台灣來是在何時？八仙洞出土的舊石器器物顯示，其上限至少到三萬年前。他們是哪一種人？這一直是近百多年來重要的學術研究課題。

花蓮小馬洞遺址出土的女人頭骨，是台灣迄今為止年代最早的人類骸骨，而且是在南島民族到台灣定居之前。黃士強將該遺址的考古器物收藏於台大人類學系。洪曉純知道那件人頭骨碎片的重要性，她邀請越南和日本的古人類學者阮鄰強及松村博文教授重組人頭骨碎片成形，再比對世界上各種人種的頭骨後發現，小馬洞的人頭骨殼居然跟菲律賓呂宋島的小黑人(Agta Negrito)最接近，首次證明了小矮人至少六千多年前就已經在台灣了！這是一項重大發現。可惜目前我們還無法確定從三萬年前到六千年前在台灣定居的是否全部都是小矮人。

（作者為中央研究院院士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法