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自由廣場》國中會考後的垃圾時間

2023/06/17 05:30

◎ 李芳遠

籃球比賽第四節常會出現「垃圾時間」，勝負已定毫無可看性，卻又不得不走完流程。十二年國教實施後，垃圾時間也存在於國中會考結束到畢業典禮前的空窗期。

校方不斷的三令五申，會考後還是要按課程計畫上課，不得有放任學生看影片、玩桌遊、出去打球等違反正常化教學的行為出現。實際上，考完會考的學生，怎可能會安分的坐在位置上聽老師上課？學生的心態就是等畢業，所以學校會盡量將高中職端入班宣導、班際球賽、校外教學排在這一段空窗期裡。這段空窗期的學生請假率也會暴增。

高中端學測過後到畢業前的空窗期更長，一間教室內，兩個世界，如人飲水，冷暖自知。

這是制度面的問題。多元入學方案，會考時間如果延到學生畢業後，相關的作業便會跟著延後，牽一髮而動全身，所以學校端只能配合制度，儘量安排多元課程，讓應屆畢業生在這段空窗期中，不要成為校內遊魂。

上位者當然知道有這樣的垃圾時間存在，所以畢業典禮時間提前，也是個辦法。這些年來的教改，一直在做滾動式修正，面對各種衍生出來的亂象跟不公平之處作微調。看到每一屆的應屆畢業生在垃圾時間坐在位子上放空、煮火鍋、玩桌遊、看影片、睡覺，這就是垃圾時間裡的現象。期盼上位者能集思廣益，做出更好、更有教育意義的安排。

（作者現職國中教師，台南市民）

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