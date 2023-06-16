自由廣場》立委該懂的：為何要以每度10元買電

◎ 盧展南

立法委員問如果今天電是夠的，怎麼還要跟民間買電？為甚麼還要漲電價？台電為什麼要以一度十塊這樣的高價，緊急向民間買電呢？

美國商會發表台灣白皮書，中肯評論台灣的綠能政策，若也能將美國好的能源政策推薦到台灣就再好不過了。曾任美國能源部長的華裔諾貝爾獎得主朱棣文（Steve Chu）教授在二○○九年曾說過，美國全國十％發電設備資產全年用不到五％的時間，因此美國能源部宣稱，降低尖峰用電量是最重要的（Peak Reduction is Paramount）。

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美國國會早在二○○五年的美國能源政策法案（EPAct 2005）中，即要求聯邦能源委員會（FERC）評估電力需量反應（向民間買電）資源運用情形，並每年向國會報告，包括所有用戶類別可用的資源，至二○二○年已達30GW（約卅部核能機組容量）。除了惡劣的天氣可能會缺電外，外商應該不會因美國多年執行需求面管理向民間買電而認為美國長期缺電。

經濟部次長兼台電董事長說「台灣不缺電」；台積電董事長表示「政府認為我們電是夠的，我們只能相信」。要不要相信政府，每個人可能有不同見解，期許民意代表認真監督供電可靠度負責單位，使缺電風險更清楚。

先進國家負責供電可靠度確保的單位，會依據未來用電需求預測及現有和規劃之電源與電網設施條件，以過去各類電源出力與設施故障及氣候變遷因素所建立的機率模式，進行各種電源及負載情境供電可靠度機率統計分析，若其結果未符合可靠度標準（台灣使用供電可靠度999，每年允許之缺電機率不大於0.1%），獨立的電力系統運轉單位會透過電力市場價格資訊，提早尋求額外供給面及需求面電力資源，強化供電可靠度。

民眾日常沒電用的原因有三：一、因設備維護及換裝工作安全所需之事前通知的停電，二、因電網偶發事故造成的無預警停電，三、因長期電源規劃及電力建設延宕，造成可送達之電源不足而執行之事前通知停電。因此，缺電必定會停電，停電不一定是缺電。停電有無事前通知及持續的時間，對民眾影響差距甚大，因此電網韌性很重要。在短期電力調度（包括需求管理）皆已竭盡所能的情況下，電力公司執行事前通知之「非工作計畫性限電」，就是不折不扣的缺電，希望這情況未來不會發生。

電力系統運轉需兼顧經濟性與安全性，向民間適時買電，主要是為保留更多更可靠的備轉容量，來因應大機組跳機造成的電力系統動態不穩定，避免停電。台灣過去曾經有接近十％發電設備容量，全年用不到三％的時間。考量民眾對避鄰設施的排斥，設備使用率低或在低效率下長時間運轉，適時地以十塊錢價格替換尖峰用電時間多發一度電所需的發輸配電設備建置、運轉維護及燃料和環保等成本，並不為過。

（作者為中山大學電機系教授）

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