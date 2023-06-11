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自由廣場》癌症患者要求健保給付

2023/06/11 05:30

◎ Curtis Smith

即便衛福部長薛瑞元拒絕了安樂死的立法，在我看來，拒絕嚴重癌症病患的健保給付，就跟協助自殺所打下的針筒無異。我指的就是那些需要進一步治療的癌症病患，被剝奪迫切用藥的權利。

健保署的說詞是健保無法保障所有人，高額成本的經費支出正在縮減。但健保如果無法照顧嚴重病患，不就跟協助自殺沒啥不同了嗎？那衛福部的口號「照顧全體國人的健康」，是不是該打個問號？

身為淋巴癌症患者，健保局拒絕了我目前唯一而且必須的用藥Opdivo的健保給付，這意味著每兩星期一次的藥物注射治療我必須自掏腰包，台幣四萬八千元、每個月將近十萬元。

像我這樣的病患數以千計，許多人為了醫藥費而傾家盪產，否則只能坦然接受或是苟延殘喘地靠著丁點地補助活著。許多沒法負擔的病患選擇了放棄，只能等待，如同健保署的「安寧療護」方案，不給予可能因癌症致死的病患不可或缺的醫藥如出一輒。

有律師資格的薛部長，或許了解癌末患者是容易擺平的族群，他們通常老病纏身，沒有資源，無法為自己發聲，且缺乏外界關注；更甚者被「教育」到不會懷疑官僚決策會結束他們的生命。

去年，在我癌症第一期時，我的醫生說我很幸運，因為只有極少數的癌症病患透過像是「樂透」運作的機制而獲得給付，得以康復，其他病患就沒這麼幸運了。今年，我也沒這麼幸運了，我沒能獲得癌症用藥給付，只能跟其他許多患者一樣，困在這無止盡地孤獨旅程。

最後，強烈要求衛福部實現承諾，健保的用藥給付，理應包括所有癌症病患的必須用藥。

（作者漢名史康迪，外貿協會工會的創始人）

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