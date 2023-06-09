自由廣場》從「恩恩」到幼兒園安眠藥

◎ 林志翰

過分的寬容造成縱容，一種是「管理式的寬容」，管理者對於團隊發生的錯誤視而不見，睜一隻眼、閉一隻眼；另一種就是「社會性的寬容」，社會大眾漠視社會上一些不道德的行為，抱持「事不關己，己不操心」的態度。

去年四月十九日新北市中和區兩歲男童恩恩是否因「延誤送醫」而不幸離世，恩恩爸爸至今得不到當天關鍵幾小時的送醫真相。新北市消防局在當事人完全不知情的情況下演了一場模擬劇給恩恩爸爸看，這種「造假」沒有被嚴厲批判，消防局卻大動作提告爆料者，加上社會大眾未積極聲援，無法形塑輿論壓力給新北市府，恩恩案就在「管理式的寬容」與「社會性的寬容」的雙重縱容下變得無聲無息，只留下恩恩家屬永難磨滅的傷痛。

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事隔一年，新北市板橋區某間幼兒園爆出幼兒遭餵食「巴比妥」及「苯二氮平類」等安眠藥物，你我卻發現早在四月，就有家長透過1999專線向新北市府通報，卻遲遲未獲得回應，直到有家長在五月十四日向轄區派出所報案，案件才曝光。

拖了兩個月，直到六月八日，新北市議會國民黨黨團才舉行「堅決守護幼兒安全、傷害事件零容忍」記者會，出席的新北市教育局長表示將廢止該事發幼兒園設立許可，立即停止營業，裁罰最高罰鍰十五萬元。

同時間，新北市長侯友宜為了他的總統夢，與國民黨中常委大啖「老三便當」，自嘲「越吃越順嘴」，卻對幼稚園餵食藥物案沒有任何積極性表態，直到昨天才鞠躬道歉，這些被餵食藥物的孩童家長一定感慨萬千，想必有新北市政府「大人不在家」的感傷吧！

（作者為國中教師，台南市民）

認真辦，不能只是道歉！

◎ 田豐文

新北市板橋區私立幼兒園爆發幼保人員疑似餵食幼兒藥物案，市議員黃淑君公開與市府往來公文，家長四月就寫「市長信箱」通報教育局，市府卻說五月十五日才獲報，六月五日入園採檢。教育局唯一一通電話還是黃議員拜託科長打的。教育局則回應，案發後即啟動行政調查，陸續一對一專案安置及連絡家長，五月廿二日主動提供免費檢驗，六月一日啟動到園檢驗專案，八日宣布廢止該園設立許可。

筆者認為，既然家長通報、市府的回應或作為，都有書面資料可查，侯市長不能只是鞠躬道歉，有必要要求相關單位完整公開事件的始末，並詳細臚列因應做法及處理流程，提供全民檢驗。如認為外界指控不實，應提出有力證據反駁；如有缺失，則應追究並嚴懲相關人員行政責任；若涉及民刑事罪責，亦應一併依法辦理，才是正確的做法。但以目前資訊顯示，市府顯然輕忽事件的嚴重性，把幼兒被餵藥視為小事情，導致官員愛理不理，延宕最佳處理時間。

常常把「為市民盡最大心力」掛在嘴邊的市長侯友宜，可能忙著選總統，無暇全心全力管理市政，導致官員胡搞瞎搞。連市長都做不好，還急著落跑選總統，市民當然不能接受。或許這就是侯市長民調直直落的關鍵吧！

（作者為公務員，新北市民）

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